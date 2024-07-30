Аппетитные куриные грудки в соевом соусе и травах на сковороде: румяные, сочные и очень вкусные

Куриные грудки в соевом соусе по нашему рецепту отличаются аппетитным золотистым цветом, сочностью и изумительным ароматом. Приготовить их очень просто, а результат - не хуже, чем в лучших ресторанах. Подавать такие грудки лучше всего с овощным гарниром или рисом.
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM
Ингредиенты:
Куриные грудки или филе - 1,3 кг.
Соевый соус - 130 мл.
Растительное масло без запаха.
Смесь любимых сушёных трав.
Приготовление:
Куриные грудки помыть, обсушить бумажным полотенцем, снять кожу. Аккуратно отделить мясо от костей с помощью ножа. Нарезать грудки на порционные куски
Поместить курицу ёмкость, добавить масло и травы. Хорошо перемешать.
Щедро залить грудки соевым соусом и снова перемешать. Оставить на 30 минут, периодически перемешивая куски курицы.
Выложить курицу на разогретую сковороду и на умеренно сильном огне обжарить до румяной корочки с одной стороны, потом с другой.
Убавить огонь до среднего и продолжить готовить грудки, подливая частями в сковороду оставшийся соевый соус. Накрыть крышкой и готовить ещё 10-12 минут, периодически переворачивая грудки.
После окончательного испарения влаги снять крышку со сковороды и увеличить огонь. Обжарить грудки, переворачивая, еще пару минут до румяного цвета.