Аппетитные куриные грудки в соевом соусе и травах на сковороде: румяные, сочные и очень вкусные

Куриные грудки в соевом соусе и травах: просто и необыкновенно вкусно

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные грудки в соевом соусе по нашему рецепту отличаются аппетитным золотистым цветом, сочностью и изумительным ароматом. Приготовить их очень просто, а результат - не хуже, чем в лучших ресторанах. Подавать такие грудки лучше всего с овощным гарниром или рисом.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

Куриные грудки или филе - 1,3 кг.

Соевый соус - 130 мл.

Растительное масло без запаха.

Смесь любимых сушёных трав.

Приготовление:

Куриные грудки помыть, обсушить бумажным полотенцем, снять кожу. Аккуратно отделить мясо от костей с помощью ножа. Нарезать грудки на порционные куски Поместить курицу ёмкость, добавить масло и травы. Хорошо перемешать. Щедро залить грудки соевым соусом и снова перемешать. Оставить на 30 минут, периодически перемешивая куски курицы. Выложить курицу на разогретую сковороду и на умеренно сильном огне обжарить до румяной корочки с одной стороны, потом с другой. Убавить огонь до среднего и продолжить готовить грудки, подливая частями в сковороду оставшийся соевый соус. Накрыть крышкой и готовить ещё 10-12 минут, периодически переворачивая грудки. После окончательного испарения влаги снять крышку со сковороды и увеличить огонь. Обжарить грудки, переворачивая, еще пару минут до румяного цвета.

Приятного аппетита!