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Аппетитные куриные грудки в соевом соусе и травах на сковороде: румяные, сочные и очень вкусные

Куриные грудки в соевом соусе и травах: просто и необыкновенно вкусно

1:35
Еда

Куриные грудки в соевом соусе по нашему рецепту отличаются аппетитным золотистым цветом, сочностью и изумительным ароматом. Приготовить их очень просто, а результат - не хуже, чем в лучших ресторанах. Подавать такие грудки лучше всего с овощным гарниром или рисом.

Куриные грудки в соевом соусе и травах: просто и необыкновенно вкусно
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

  • Куриные грудки или филе - 1,3 кг.
  • Соевый соус - 130 мл.
  • Растительное масло без запаха.
  • Смесь любимых сушёных трав.

Приготовление:

  1. Куриные грудки помыть, обсушить бумажным полотенцем, снять кожу. Аккуратно отделить мясо от костей с помощью ножа. Нарезать грудки на порционные куски
  2. Поместить курицу ёмкость, добавить масло и травы. Хорошо перемешать.
  3. Щедро залить грудки соевым соусом и снова перемешать. Оставить на 30 минут, периодически перемешивая куски курицы.
  4. Выложить курицу на разогретую сковороду и на умеренно сильном огне обжарить до румяной корочки с одной стороны, потом с другой.
  5. Убавить огонь до среднего и продолжить готовить грудки, подливая частями в сковороду оставшийся соевый соус. Накрыть крышкой и готовить ещё 10-12 минут, периодически переворачивая грудки.
  6. После окончательного испарения влаги снять крышку со сковороды и увеличить огонь. Обжарить грудки, переворачивая, еще пару минут до румяного цвета.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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