Маринованные помидоры: готовы уже через 30 минут, но дальше будут ещё вкуснее
Быстрые маринованные помидоры: отличная закуска к самым разным блюдам
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Быстрая и вкусная закуска из маринованных помидоров — это идеальное дополнение к различным блюдам. А приготовить их не представляет вообще никакого труда!
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) — 15 г;
- горчица французская — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- перец чёрный молотый — 1 щепотка;
- чеснок — 3 зубчика;
- уксус яблочный — 2 ст. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.
Приготовление
- Мелко нарезать зелень и чеснок.
- Смешать в миске остальные ингредиенты для заправки.
- Соединить зелень и остальные ингредиенты.
- Помидоры нарезать кольцами.
- Выложить помидоры слоями, смазывая каждый кусочек маринадом.
- Закрыть плёнкой или крышкой и поставить в холодильник на 30 минут.
- Через 30 минут закуска готова.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру