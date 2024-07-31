Маринованные помидоры: готовы уже через 30 минут, но дальше будут ещё вкуснее

Быстрые маринованные помидоры: отличная закуска к самым разным блюдам

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрая и вкусная закуска из маринованных помидоров — это идеальное дополнение к различным блюдам. А приготовить их не представляет вообще никакого труда!

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — 15 г;

горчица французская — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

перец чёрный молотый — 1 щепотка;

чеснок — 3 зубчика;

уксус яблочный — 2 ст. л.;

масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление