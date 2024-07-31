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Революционный рецепт: как приготовить пышные оладьи без грамма муки

Как приготовить оладьи без муки

1:01
Еда

Оладьи без муки… На первый взгляд это кажется невозможным. Ведь без муки тесто должно быть жидким и неаппетитным.

Как приготовить оладьи без муки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Однако, на самом деле, оладьи могут быть очень вкусными и без муки. Ключ к успеху — правильная замена сыпучего ингредиента.

Рецепт оладий без муки

Конечно, нужен ингредиент, который сделает тесто густым. Лучше всего использовать не муку, а манную крупу.

На два яйца потребуется 300 граммов манки, стакан кефира, 3 столовые ложки сахара и пол чайной ложки соли.

Смешайте все эти ингредиенты и оставьте массу на полчаса. По истечении этого времени добавьте пищевую соду (0,5 чайной ложки). Через пять минут можно начинать жарить оладьи. В результате получится блюдо с невероятной пышностью и нежностью.

Важно отметить, что оладьи на манке долго сохраняют свою идеальную консистенцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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