Революционный рецепт: как приготовить пышные оладьи без грамма муки

Оладьи без муки… На первый взгляд это кажется невозможным. Ведь без муки тесто должно быть жидким и неаппетитным.
Однако, на самом деле, оладьи могут быть очень вкусными и без муки. Ключ к успеху — правильная замена сыпучего ингредиента.
Рецепт оладий без муки
Конечно, нужен ингредиент, который сделает тесто густым. Лучше всего использовать не муку, а манную крупу.
На два яйца потребуется 300 граммов манки, стакан кефира, 3 столовые ложки сахара и пол чайной ложки соли.
Смешайте все эти ингредиенты и оставьте массу на полчаса. По истечении этого времени добавьте пищевую соду (0,5 чайной ложки). Через пять минут можно начинать жарить оладьи. В результате получится блюдо с невероятной пышностью и нежностью.
Важно отметить, что оладьи на манке долго сохраняют свою идеальную консистенцию.
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