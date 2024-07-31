Секреты вкуснейшей малосольной рыбы от эксперта: попробуйте и удивитесь

Как вкусно засолить красную рыбу

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Малосольная красная рыба — это любимое лакомство многих. По-настоящему вкусное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Есть один проверенный временем рецепт, который никогда не подводит. Следуя этому рецепту, можно засолить любую красную рыбу — будь то семга, форель или более доступная по цене кета.

Для приготовления нам понадобятся соль, сахар, душистый перец горошком и сок лимона.

Рыбу нарезаем на пласты, удаляя хребет. Смешиваем соль и сахар, пересыпаем этой смесью рыбу, уложенную в контейнер (например, двумя пластами).

Добавляем горошины душистого перца и сбрызгиваем соком лимона. Ставим контейнер с рыбой на ночь в холодильник.

Утром обнаруживаем нечто напоминающее маринад. Перекладываем рыбу с нижних слоев наверх, чтобы она равномерно пропиталась маринадом.

Оставляем в холодильнике до вечера. Вечером можно слить маринад и наслаждаться засоленной рыбой.

Что касается пропорций: на 1 килограмм свежей рыбы необходимо 3 столовые ложки соли (для слабосоленой рыбы — 2 столовые ложки) и 1 столовая ложка сахара. Также нужны 5 горошин душистого перца и четвертинка лимона.