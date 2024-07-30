Забудьте о чипсах: вкусные и полезные картофельные палочки за 30 минут

Картофельные палочки — это вкусная и здоровая альтернатива чипсам, которые можно легко приготовить дома. Они не содержат вредных компонентов и не жарятся во фритюре, что делает их более полезными для организма.
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Самодельные картофельные палочки значительно аппетитнее и полезнее, чем традиционные чипсы. Этот интересный рецепт предложила повар Юлия Архипова.
Рецепт картофельных палочек
Сначала отварите 300 граммов картофеля в мундире в течение 30 минут.
Очистите готовый картофель от кожуры и натрите его на мелкой тёрке.
Пока картофельная масса остывает, соедините 300 граммов муки с 150 граммами холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Растирайте массу вилкой.
Смешайте картофельную массу с масляно-мучной, добавьте соль, измельчённый чеснок и любимые специи.
Заверните тесто в плёнку и оставьте в холодильнике на 60 минут.
После охлаждения раскатайте тесто до толщины примерно полсантиметра.
Нарежьте тесто на небольшие прямоугольники и выложите их на противень.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
На выходе у вас получатся золотистые и очень вкусные снэки.