Забудьте о чипсах: вкусные и полезные картофельные палочки за 30 минут

Как приготовить картофельные палочки в духовке

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные палочки — это вкусная и здоровая альтернатива чипсам, которые можно легко приготовить дома. Они не содержат вредных компонентов и не жарятся во фритюре, что делает их более полезными для организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Самодельные картофельные палочки значительно аппетитнее и полезнее, чем традиционные чипсы. Этот интересный рецепт предложила повар Юлия Архипова.

Рецепт картофельных палочек

Сначала отварите 300 граммов картофеля в мундире в течение 30 минут. Очистите готовый картофель от кожуры и натрите его на мелкой тёрке. Пока картофельная масса остывает, соедините 300 граммов муки с 150 граммами холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Растирайте массу вилкой. Смешайте картофельную массу с масляно-мучной, добавьте соль, измельчённый чеснок и любимые специи. Заверните тесто в плёнку и оставьте в холодильнике на 60 минут. После охлаждения раскатайте тесто до толщины примерно полсантиметра. Нарежьте тесто на небольшие прямоугольники и выложите их на противень. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

На выходе у вас получатся золотистые и очень вкусные снэки.