Не испортите шашлык: вот главные ошибки, которых нужно избегать

Какие 3 ошибки часто допускаются при приготовлении шашлыка

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Подготовка к шашлыку требует ответственного подхода, так как его легко испортить. Даже пара ошибок может снизить качество блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, CC BY-SA 3.0

Повар Юлия Архипова выделяет три основные ошибки, которых следует избегать.

Какие это ошибки?

Использование уксуса

Многие хозяйки считают, что уксус необходим для приготовления мягкого и сочного шашлыка. Однако это заблуждение. На самом деле, уксус может легко испортить блюдо.

Вместо классического уксуса лучше использовать бальзамический или винный.

Применение маринада во время готовки

Некоторые люди наносят маринад на мясо уже в процессе жарки. Это серьезная ошибка, так как образуется жесткая и вредная для здоровья корочка.

Размеры

Мясо нужно нарезать на куски среднего размера. Слишком большие куски не прожарятся внутри, а маленькие будут безвкусными.

Кроме того, важно нарезать мясо одинаковыми кусками.