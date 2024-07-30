Не испортите шашлык: вот главные ошибки, которых нужно избегать

Подготовка к шашлыку требует ответственного подхода, так как его легко испортить. Даже пара ошибок может снизить качество блюда.
Повар Юлия Архипова выделяет три основные ошибки, которых следует избегать.
Использование уксуса
Многие хозяйки считают, что уксус необходим для приготовления мягкого и сочного шашлыка. Однако это заблуждение. На самом деле, уксус может легко испортить блюдо.
Вместо классического уксуса лучше использовать бальзамический или винный.
Применение маринада во время готовки
Некоторые люди наносят маринад на мясо уже в процессе жарки. Это серьезная ошибка, так как образуется жесткая и вредная для здоровья корочка.
Размеры
Мясо нужно нарезать на куски среднего размера. Слишком большие куски не прожарятся внутри, а маленькие будут безвкусными.
Кроме того, важно нарезать мясо одинаковыми кусками.
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