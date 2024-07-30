Благодаря этим хитростям рыба на гриле не развалится и не прилипнет к решётке

Как правильно готовить рыбу на гриле

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Может показаться, что приготовить рыбу на гриле — довольно сложная задача. Блюдо частенько рассыпается, а также прилипает к решётке. Однако есть несколько хитростей, которые помогут избежать этих неприятных явлений.

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