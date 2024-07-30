Благодаря этим хитростям рыба на гриле не развалится и не прилипнет к решётке

Может показаться, что приготовить рыбу на гриле — довольно сложная задача. Блюдо частенько рассыпается, а также прилипает к решётке. Однако есть несколько хитростей, которые помогут избежать этих неприятных явлений.
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Не стоит мариновать рыбу слишком долго, поскольку мясо может получиться слишком нежным, и его будет трудно готовить. Часа вполне достаточно.
Перед приготовлением следует смазать рыбу маслом. Так она не прилипнет к решётке.
Не стоит бояться сильного жара. Благодаря ему на поверхности рыбы образуется тонкая корочка. Следовательно, её будет гораздо легче снять с решётки.
Для того чтобы уменьшить вероятность разваливания рыбы, необходимо как можно реже переворачивать её на гриле — одного раза будет достаточно. При этом стоит помнить, что готовить мясо следует на одной стороне дольше, чем на другой.