Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: как приятно будет зимой открыть баночку!
Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже
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Очень ароматная закуска из кабачков, перца и чеснока — идеальное дополнение к любому столу. Это блюдо легко приготовить, используя доступные сезонные овощи.
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- кабачки — 3 кг;
- сладкий перец — 8 штук;
- чеснок — 7 зубчиков;
- рафинированное подсолнечное масло — 0,5 стакана;
- томатная паста — 200 г;
- крупнозернистая соль — 2 столовые ложки;
- сахарный песок — 1 столовая ложка;
- уксусная кислота 70% концентрации — 1 столовая ложка;
- чёрный молотый перец — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Возьмите кабачки небольшого размера, красный сладкий перец и чеснок.
- Вымойте кабачки, очистите их от кожуры и разрежьте пополам вдоль. Удалите семена с помощью ложки. Нарежьте кабачки небольшими кусочками.
- Очистите перец от плодоножек и семян, разрежьте его вдоль на четыре части.
- Выложите кабачки и перец в кастрюлю и добавьте подсолнечное масло.
- Тушите овощи в течение 20 минут.
- Добавьте к овощам соль, сахар, уксусную кислоту и томатную пасту.
- Тушите ещё 40 минут.
- За 5 минут до конца тушения добавьте измельчённый чеснок и чёрный перец.
- Расфасуйте горячую смесь в стерилизованные банки, закрутите крышки и оставьте остывать под тёплым одеялом, перевёрнутыми вверх дном.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру