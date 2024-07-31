Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: как приятно будет зимой открыть баночку!

Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень ароматная закуска из кабачков, перца и чеснока — идеальное дополнение к любому столу. Это блюдо легко приготовить, используя доступные сезонные овощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг;

сладкий перец — 8 штук;

чеснок — 7 зубчиков;

рафинированное подсолнечное масло — 0,5 стакана;

томатная паста — 200 г;

крупнозернистая соль — 2 столовые ложки;

сахарный песок — 1 столовая ложка;

уксусная кислота 70% концентрации — 1 столовая ложка;

чёрный молотый перец — 1 чайная ложка.

Приготовление