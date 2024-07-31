Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: как приятно будет зимой открыть баночку!

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Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже

1:29
Еда

Очень ароматная закуска из кабачков, перца и чеснока — идеальное дополнение к любому столу. Это блюдо легко приготовить, используя доступные сезонные овощи.

Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 кг;
  • сладкий перец — 8 штук;
  • чеснок — 7 зубчиков;
  • рафинированное подсолнечное масло — 0,5 стакана;
  • томатная паста — 200 г;
  • крупнозернистая соль — 2 столовые ложки;
  • сахарный песок — 1 столовая ложка;
  • уксусная кислота 70% концентрации — 1 столовая ложка;
  • чёрный молотый перец — 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Возьмите кабачки небольшого размера, красный сладкий перец и чеснок.
  2. Вымойте кабачки, очистите их от кожуры и разрежьте пополам вдоль. Удалите семена с помощью ложки. Нарежьте кабачки небольшими кусочками.
  3. Очистите перец от плодоножек и семян, разрежьте его вдоль на четыре части.
  4. Выложите кабачки и перец в кастрюлю и добавьте подсолнечное масло.
  5. Тушите овощи в течение 20 минут.
  6. Добавьте к овощам соль, сахар, уксусную кислоту и томатную пасту.
  7. Тушите ещё 40 минут.
  8. За 5 минут до конца тушения добавьте измельчённый чеснок и чёрный перец.
  9. Расфасуйте горячую смесь в стерилизованные банки, закрутите крышки и оставьте остывать под тёплым одеялом, перевёрнутыми вверх дном.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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