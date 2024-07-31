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Пока продолжается сезон молодой картошки: готовим запеканку с беконом и сыром

Запеканка с молодой картошкой и беконом: очень сытное блюдо для семейного ужина

1:47
Еда

Картофельная запеканка с беконом — вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить и очень вкусно есть! Особенно актуально оно сейчас, пока продолжается сезон молодой картошки.

Запеканка с молодой картошкой и беконом: очень сытное блюдо для семейного ужина
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 6-7 средних картофельных клубней;
  • 250 грамм бекона;
  • 120 грамм твёрдого сыра;
  • 60 грамм сливочного масла 82,5% жирности;
  • соль и молотый перец по вкусу;
  • сухие итальянские и прованские травы по желанию.

Процесс приготовления

  1. Возьмите форму для духовки и застелите её фольгой с запасом.
  2. Выложите бекон одним слоем, чтобы он свисал через бортики формы.
  3. Помойте и почистите картофель, нарежьте его мелкими кружочками.
  4. Выложите картофель в один слой, не оставляя зазоров.
  5. Положите сливочное масло в морозилку и нарежьте его кубиками.
  6. Добавьте масло следующим слоем, немного посолите и поперчите.
  7. Аккуратно натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и сформируйте ещё один слой.
  8. Повторите предыдущие слои, заканчивая картофелем.
  9. Положите кубики сливочного масла, тёртый сыр, ароматные травы и молотый чёрный перец.
  10. Накройте запеканку слоем бекона.
  11. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте запеканку на 60 минут.
    За 10-15 минут до готовности откройте фольгу и верните обратно, чтобы бекон подрумянился.
  12. Подавайте картофельную запеканку с беконом со сливочным соусом, приготовленным из сливок средней жирности (10-15%), пары зубчиков чеснока и любимых специй.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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