Пока продолжается сезон молодой картошки: готовим запеканку с беконом и сыром
Запеканка с молодой картошкой и беконом: очень сытное блюдо для семейного ужина
1:47
Картофельная запеканка с беконом — вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить и очень вкусно есть! Особенно актуально оно сейчас, пока продолжается сезон молодой картошки.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
- 6-7 средних картофельных клубней;
- 250 грамм бекона;
- 120 грамм твёрдого сыра;
- 60 грамм сливочного масла 82,5% жирности;
- соль и молотый перец по вкусу;
- сухие итальянские и прованские травы по желанию.
Процесс приготовления
- Возьмите форму для духовки и застелите её фольгой с запасом.
- Выложите бекон одним слоем, чтобы он свисал через бортики формы.
- Помойте и почистите картофель, нарежьте его мелкими кружочками.
- Выложите картофель в один слой, не оставляя зазоров.
- Положите сливочное масло в морозилку и нарежьте его кубиками.
- Добавьте масло следующим слоем, немного посолите и поперчите.
- Аккуратно натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и сформируйте ещё один слой.
- Повторите предыдущие слои, заканчивая картофелем.
- Положите кубики сливочного масла, тёртый сыр, ароматные травы и молотый чёрный перец.
- Накройте запеканку слоем бекона.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте запеканку на 60 минут.
За 10-15 минут до готовности откройте фольгу и верните обратно, чтобы бекон подрумянился.
- Подавайте картофельную запеканку с беконом со сливочным соусом, приготовленным из сливок средней жирности (10-15%), пары зубчиков чеснока и любимых специй.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру