Пока продолжается сезон молодой картошки: готовим запеканку с беконом и сыром

Запеканка с молодой картошкой и беконом: очень сытное блюдо для семейного ужина

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с беконом — вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить и очень вкусно есть! Особенно актуально оно сейчас, пока продолжается сезон молодой картошки.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

6-7 средних картофельных клубней;

250 грамм бекона;

120 грамм твёрдого сыра;

60 грамм сливочного масла 82,5% жирности;

соль и молотый перец по вкусу;

сухие итальянские и прованские травы по желанию.

Процесс приготовления