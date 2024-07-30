Как приготовить вкуснейшую намазку из авокадо и яиц
Намазка из авокадо и яиц: просто, быстро и очень вкусно
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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей намазки из авокадо и яиц. Её можно употреблять в пищу вместе с хлебом и крекерами. Раскрываем рецепт этой вкусной и простой в приготовлении намазки.
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.
- Яйцо — 3 шт.
- Майонез — 2 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Сварить яйца. Дать им время остыть. Натереть ингредиент на мелкой тёрке.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Удалить из авокадо косточку и вынуть мякоть.
- В миске соединить авокадо, яйца, чеснок, майонез и соль. Перемешать. Намазка готова!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру