Как приготовить вкуснейшую намазку из авокадо и яиц

Намазка из авокадо и яиц: просто, быстро и очень вкусно

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей намазки из авокадо и яиц. Её можно употреблять в пищу вместе с хлебом и крекерами. Раскрываем рецепт этой вкусной и простой в приготовлении намазки.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Яйцо — 3 шт.

Майонез — 2 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление: