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Как приготовить вкуснейшую намазку из авокадо и яиц

Намазка из авокадо и яиц: просто, быстро и очень вкусно

0:47
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей намазки из авокадо и яиц. Её можно употреблять в пищу вместе с хлебом и крекерами. Раскрываем рецепт этой вкусной и простой в приготовлении намазки.

Намазка из авокадо и яиц: просто, быстро и очень вкусно
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сварить яйца. Дать им время остыть. Натереть ингредиент на мелкой тёрке.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. Удалить из авокадо косточку и вынуть мякоть. 
  4. В миске соединить авокадо, яйца, чеснок, майонез и соль. Перемешать. Намазка готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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