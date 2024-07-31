Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: необычное, но очень вкусное сочетание

Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: намного вкуснее традиционной

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша — популярный гарнир в русской кухне. Однако иногда хочется разнообразия, поэтому предлагаем вам необычный рецепт — гречневая каша с тунцом и солёными огурцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

1,5 стакана гречневой крупы;

1 банка консервированного тунца в масле;

1 луковица;

2 солёных огурца;

2 стакана воды;

соль по вкусу.

Приготовление

Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте промытую гречневую крупу на сильном огне в течение 5-7 минут, помешивая. Добавьте кипяток, посолите и уменьшите огонь. Варите кашу около 10 минут. Нарежьте солёные огурцы кубиками. Разомните консервированный тунец вилкой. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Переложите сваренную гречневую кашу в сковороду с луком, добавьте нарезанные солёные огурцы и размятого тунца. Перемешайте и прогрейте всё вместе в течение минуты. Выключите огонь и дайте постоять под крышкой несколько минут. Подавайте гречневую кашу с тунцом и солёными огурцами горячей, украсив зеленью.

Это необычное и вкусное блюдо станет отличным дополнением к вашему столу.