Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: необычное, но очень вкусное сочетание

Гречневая каша — популярный гарнир в русской кухне. Однако иногда хочется разнообразия, поэтому предлагаем вам необычный рецепт — гречневая каша с тунцом и солёными огурцами.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
1,5 стакана гречневой крупы;
1 банка консервированного тунца в масле;
1 луковица;
2 солёных огурца;
2 стакана воды;
соль по вкусу.
Приготовление
Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте промытую гречневую крупу на сильном огне в течение 5-7 минут, помешивая.
Добавьте кипяток, посолите и уменьшите огонь. Варите кашу около 10 минут.
Нарежьте солёные огурцы кубиками.
Разомните консервированный тунец вилкой.
Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета.
Переложите сваренную гречневую кашу в сковороду с луком, добавьте нарезанные солёные огурцы и размятого тунца. Перемешайте и прогрейте всё вместе в течение минуты. Выключите огонь и дайте постоять под крышкой несколько минут.
Подавайте гречневую кашу с тунцом и солёными огурцами горячей, украсив зеленью.
Это необычное и вкусное блюдо станет отличным дополнением к вашему столу.