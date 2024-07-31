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Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: получается с аппетитной блестящей корочкой

Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде

1:10
Еда

Молодая картошка, приготовленная в медово-соевом соусе с чесноком, станет отличным гарниром для вашего стола. Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или дружеской встречи.

Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 300 г молодого картофеля;
  • 1 ст. л. белого кунжута;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 ст. л. мёда;
  • 3 г соли;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 2 зубчика молодого чеснока.

Приготовление

  1. Тщательно промойте и обсушите картофель в дуршлаге.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде или кастрюле с толстым дном и выложите картофель в один слой. Обжаривайте под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая.
  3. Промойте и измельчите чеснок.
  4. В миске смешайте мёд, соевый соус, соль, кунжут и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте.
  5. Полейте картофель полученной смесью и готовьте ещё несколько минут, помешивая. Соус должен загустеть, а картофель приобрести блестящую корочку.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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