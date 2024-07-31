Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: получается с аппетитной блестящей корочкой
Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде
1:10
Молодая картошка, приготовленная в медово-соевом соусе с чесноком, станет отличным гарниром для вашего стола. Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или дружеской встречи.
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 300 г молодого картофеля;
- 1 ст. л. белого кунжута;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 2 ст. л. мёда;
- 3 г соли;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 2 зубчика молодого чеснока.
Приготовление
- Тщательно промойте и обсушите картофель в дуршлаге.
- Разогрейте растительное масло в сковороде или кастрюле с толстым дном и выложите картофель в один слой. Обжаривайте под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая.
- Промойте и измельчите чеснок.
- В миске смешайте мёд, соевый соус, соль, кунжут и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте.
- Полейте картофель полученной смесью и готовьте ещё несколько минут, помешивая. Соус должен загустеть, а картофель приобрести блестящую корочку.
Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру