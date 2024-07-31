Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: получается с аппетитной блестящей корочкой

Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Молодая картошка, приготовленная в медово-соевом соусе с чесноком, станет отличным гарниром для вашего стола. Это простое и вкусное блюдо идеально подойдёт для семейного ужина или дружеской встречи.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

300 г молодого картофеля;

1 ст. л. белого кунжута;

2 ст. л. подсолнечного масла;

2 ст. л. мёда;

3 г соли;

2 ст. л. соевого соуса;

2 зубчика молодого чеснока.

Приготовление

Тщательно промойте и обсушите картофель в дуршлаге. Разогрейте растительное масло в сковороде или кастрюле с толстым дном и выложите картофель в один слой. Обжаривайте под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая. Промойте и измельчите чеснок. В миске смешайте мёд, соевый соус, соль, кунжут и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте. Полейте картофель полученной смесью и готовьте ещё несколько минут, помешивая. Соус должен загустеть, а картофель приобрести блестящую корочку.

Приятного аппетита!