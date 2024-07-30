Как хранить приготовленное мясо: не допускайте ошибок

Когда вы готовите мясо, легко приготовить слишком много за один раз и не успеть съесть его вовремя.
Поэтому важно правильно хранить мясо, чтобы вы могли съесть его позже.
Вот несколько советов, которые вы должны знать о хранении приготовленного мяса.
После приготовления дайте мясу немного остыть при комнатной температуре. Затем сразу же поместите его в холодильник или морозильную камеру. Быстрое охлаждение помогает предотвратить быстрое размножение бактерий.
Выбирайте подходящие емкости для хранения, исходя из количества мяса. Хорошо подходят герметичные контейнеры или вакуумные пакеты. Для больших количеств рассмотрите возможность разделения мяса на порции.
Если вы используете полиэтиленовую пленку, убедитесь, что она плотно обернута вокруг мяса, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха.
Разделение больших партий приготовленного мяса на более мелкие порции перед хранением помогает сохранить свежесть.
Таким образом, вы будете размораживать и разогревать только то, что вам нужно.
Если вы не планируете употреблять приготовленное мясо в течение нескольких дней, заморозьте его. Используйте пакеты или контейнеры, пригодные для морозильной камеры. Не забудьте этикету с датой и типом мяса для легкой идентификации.
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