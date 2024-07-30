Как хранить приготовленное мясо: не допускайте ошибок

Советы, как хранить приготовленное мясо

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда вы готовите мясо, легко приготовить слишком много за один раз и не успеть съесть его вовремя.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Поэтому важно правильно хранить мясо, чтобы вы могли съесть его позже.

Вот несколько советов, которые вы должны знать о хранении приготовленного мяса.

Быстрое охлаждение

После приготовления дайте мясу немного остыть при комнатной температуре. Затем сразу же поместите его в холодильник или морозильную камеру. Быстрое охлаждение помогает предотвратить быстрое размножение бактерий.

Правильные контейнеры для хранения

Выбирайте подходящие емкости для хранения, исходя из количества мяса. Хорошо подходят герметичные контейнеры или вакуумные пакеты. Для больших количеств рассмотрите возможность разделения мяса на порции.

Оберните правильно

Если вы используете полиэтиленовую пленку, убедитесь, что она плотно обернута вокруг мяса, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха.

Контроль порций

Разделение больших партий приготовленного мяса на более мелкие порции перед хранением помогает сохранить свежесть.

Таким образом, вы будете размораживать и разогревать только то, что вам нужно.

Рекомендации по замораживанию

Если вы не планируете употреблять приготовленное мясо в течение нескольких дней, заморозьте его. Используйте пакеты или контейнеры, пригодные для морозильной камеры. Не забудьте этикету с датой и типом мяса для легкой идентификации.