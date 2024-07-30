Хрустящие маринованные кабачки: вкусная закуска на зиму по бабушкиному рецепту

Домашняя консервация по проверенным временем рецептам — это классика, которая никогда не устаревает. Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт маринованных кабачков, который подойдёт даже начинающим хозяйкам.
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Ингредиенты:
кабачки,
укроп,
чеснок,
соль - 2 ст. л.,
сахар - 1 стакан,
уксус - 150 мл (9%),
чёрный перец горошком.
Приготовление
Выбирайте молодые кабачки, которые не нужно очищать от кожуры и семян. Нарежьте их кружочками, уложите в банки, перекладывая слои веточками укропа, чесноком и перцем.
Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, прокипятите и повторите процедуру ещё раз.
Приготовьте рассол из расчёта на 1,5 литра жидкости: стакан сахара, две столовые ложки соли и 150 мл 9% уксуса или раствор лимонной кислоты той же концентрации.