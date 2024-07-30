Хрустящие маринованные кабачки: вкусная закуска на зиму по бабушкиному рецепту

Маринованные кабачки: очень простые продукты и минимум усилий от хозяйки

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя консервация по проверенным временем рецептам — это классика, которая никогда не устаревает. Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт маринованных кабачков, который подойдёт даже начинающим хозяйкам.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

кабачки,

укроп,

чеснок,

соль - 2 ст. л.,

сахар - 1 стакан,

уксус - 150 мл (9%),

чёрный перец горошком.

Приготовление