Как быстро и вкусно приготовить пасту: рецепты блюд

Быстрые рецепты приготовления пасты

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите пасту и хотите есть ее чаще, то готовить блюдо нужно регулярно, но у кого на это есть время?

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, CC BY-SA 4.0

К счастью, существует множество альтернативных рецептов, которые могут сэкономить ваше время и усилия, но при этом порадовать результатами.

Вот несколько быстрых вариаций пасты, которые могут вам понравиться.

Паста Капрезе

Приготовьте пасту и дайте ей остыть. Смешайте нарезанные кубиками помидоры, свежий сыр моцарелла и порванные листья базилика. Сбрызните блюдо бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Паста с песто

Смешайте свежие листья базилика, кедровые орешки, чеснок, сыр пармезан и оливковое масло в кухонном комбайне, чтобы получился сливочный соус песто.

Перемешайте приготовленные макароны в соусе песто до полного покрытия. Добавьте помидоры черри или курицу-гриль для дополнительного аромата.

Паста с лимонным маслом

Сварите макароны и слейте воду. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте свежевыжатый лимонный сок.

Бросьте пасту в соус из лимонного масла. Посыпьте тертой цедрой лимона и рубленой петрушкой для освежающего вкуса.

Карбонара

Обжарьте бекон до хрустящей корочки и отложите в сторону. В миске взбейте яйца, тертый сыр пармезан и черный перец.

Сварите макароны и слейте воду, оставив небольшое количество.

Перемешайте горячие макароны с яичной смесью, постепенно добавляя оставшуюся воду от варки, чтобы получился сливочный соус. Сверху покрошите приготовленный бекон.

Паста с помидорами и шпинатом

Обжарьте измельченный чеснок в оливковом масле до появления аромата. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и готовьте до размягчения.

Добавьте свежие листья шпината. Перемешайте приготовленные макароны со смесью помидоров и шпината. Приправьте солью, перцем и посыпьте тертым сыром пармезан.