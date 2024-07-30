Как приготовить вкусные оладьи из капусты с минимальными затратами и порадовать всю семью

Хозяйки любят этот рецепт по двум причинам: доступные ингредиенты, которые не ударят по семейному бюджету, и простота приготовления. Кроме того, это блюдо охотно едят даже те, кто не любит капусту.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно мелко нарезать капусту. Опытные повара советуют использовать тёрку, а для ускорения процесса можно воспользоваться блендером.
Лук также нарезают или натирают мелко, либо измельчают в блендере. К капусте и луку добавляют разрыхлитель (соду), чёрный перец и соль. После этого вливают растительное масло и тщательно перемешивают. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло.
Обжаривайте каждую сторону под крышкой по 2-3 минуты. Блюдо можно подавать со сметаной, майонезом или соусом.
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