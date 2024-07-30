Как приготовить вкусные оладьи из капусты с минимальными затратами и порадовать всю семью

Этот простой рецепт оладий из капусты покорит даже тех, кто её ненавидит

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Хозяйки любят этот рецепт по двум причинам: доступные ингредиенты, которые не ударят по семейному бюджету, и простота приготовления. Кроме того, это блюдо охотно едят даже те, кто не любит капусту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Капуста — 300 г;

Мука — 100 г;

Лук — 1 крупная луковица;

Разрыхлитель теста (или сода) — 1 ч. л.;

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;

Специи и соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нужно мелко нарезать капусту. Опытные повара советуют использовать тёрку, а для ускорения процесса можно воспользоваться блендером.

Лук также нарезают или натирают мелко, либо измельчают в блендере. К капусте и луку добавляют разрыхлитель (соду), чёрный перец и соль. После этого вливают растительное масло и тщательно перемешивают. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло.

Обжаривайте каждую сторону под крышкой по 2-3 минуты. Блюдо можно подавать со сметаной, майонезом или соусом.