Лёгкий и вкусный картофельный рулет с фаршем: рецепт для праздничного и повседневного стола

Простой рецепт картофельного рулета, от которого все гости будут в восторге

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть оригинальные и праздничные блюда, которые легко приготовить. Например, картофельный рулет с фаршем подходит как для праздника, так и для повседневного меню. Он не требует много продуктов и готовится достаточно просто.

Фото: flickr. com by Alabama Extension, PDM

Для приготовления потребуется:

1 кг картофеля;

300 г мясного фарша;

100 г сыра;

1 луковица;

2 яйца;

4 ст. л. муки;

4 ст. л. сметаны;

Зелень, перец, соль.

Рекомендуется использовать смешанный фарш из говядины и свинины, но можно взять и куриный. Зелень подойдёт как свежая, так и сушёная.

Процесс приготовления:

Сначала варим картофель, нарезав его крупными кусками. Пока картофель варится, готовим начинку. Обжариваем фарш на среднем огне, добавляем нарезанный лук и зелень, солим и перчим. Когда начинка готова, даём ей остыть. Сваренный картофель остужаем и измельчаем. Добавляем к нему взбитое яйцо, муку, перец и соль, перемешиваем до однородности. Выкладываем картофельное тесто ровным слоем на влажную марлю, посыпаем тёртым сыром и выкладываем начинку. Смазываем края картофельного слоя взбитым яйцом и сворачиваем рулет. Запекаем рулет в духовке при 200 градусах на смазанном маслом противне. Перед выпеканием смазываем рулет смесью взбитого яйца и сметаны, прокалываем зубочисткой. Выпекаем до золотистой корочки и подаем на стол.

Картофельный рулет с фаршем готов!