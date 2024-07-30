Лёгкий и вкусный картофельный рулет с фаршем: рецепт для праздничного и повседневного стола

Есть оригинальные и праздничные блюда, которые легко приготовить. Например, картофельный рулет с фаршем подходит как для праздника, так и для повседневного меню. Он не требует много продуктов и готовится достаточно просто.
Фото: flickr. com by Alabama Extension, PDM
Для приготовления потребуется:
1 кг картофеля;
300 г мясного фарша;
100 г сыра;
1 луковица;
2 яйца;
4 ст. л. муки;
4 ст. л. сметаны;
Зелень, перец, соль.
Рекомендуется использовать смешанный фарш из говядины и свинины, но можно взять и куриный. Зелень подойдёт как свежая, так и сушёная.
Процесс приготовления:
Сначала варим картофель, нарезав его крупными кусками.
Пока картофель варится, готовим начинку. Обжариваем фарш на среднем огне, добавляем нарезанный лук и зелень, солим и перчим.
Когда начинка готова, даём ей остыть.
Сваренный картофель остужаем и измельчаем. Добавляем к нему взбитое яйцо, муку, перец и соль, перемешиваем до однородности.
Выкладываем картофельное тесто ровным слоем на влажную марлю, посыпаем тёртым сыром и выкладываем начинку.
Смазываем края картофельного слоя взбитым яйцом и сворачиваем рулет.
Запекаем рулет в духовке при 200 градусах на смазанном маслом противне. Перед выпеканием смазываем рулет смесью взбитого яйца и сметаны, прокалываем зубочисткой.