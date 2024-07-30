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Лёгкий и вкусный картофельный рулет с фаршем: рецепт для праздничного и повседневного стола

Простой рецепт картофельного рулета, от которого все гости будут в восторге

1:45
Еда

Есть оригинальные и праздничные блюда, которые легко приготовить. Например, картофельный рулет с фаршем подходит как для праздника, так и для повседневного меню. Он не требует много продуктов и готовится достаточно просто.

Простой рецепт картофельного рулета, от которого все гости будут в восторге
Фото: flickr. com by Alabama Extension, PDM

Для приготовления потребуется:

  • 1 кг картофеля;
  • 300 г мясного фарша;
  • 100 г сыра;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 4 ст. л. муки;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • Зелень, перец, соль.

Рекомендуется использовать смешанный фарш из говядины и свинины, но можно взять и куриный. Зелень подойдёт как свежая, так и сушёная.

Процесс приготовления:

  1. Сначала варим картофель, нарезав его крупными кусками.
  2. Пока картофель варится, готовим начинку. Обжариваем фарш на среднем огне, добавляем нарезанный лук и зелень, солим и перчим.
  3. Когда начинка готова, даём ей остыть.
  4. Сваренный картофель остужаем и измельчаем. Добавляем к нему взбитое яйцо, муку, перец и соль, перемешиваем до однородности.
  5. Выкладываем картофельное тесто ровным слоем на влажную марлю, посыпаем тёртым сыром и выкладываем начинку.
  6. Смазываем края картофельного слоя взбитым яйцом и сворачиваем рулет.
  7. Запекаем рулет в духовке при 200 градусах на смазанном маслом противне. Перед выпеканием смазываем рулет смесью взбитого яйца и сметаны, прокалываем зубочисткой.
  8. Выпекаем до золотистой корочки и подаем на стол.

Картофельный рулет с фаршем готов!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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