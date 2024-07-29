Вкусные и полезные чипсы из кабачка: необычная закуска понравится взрослым и детям

Чипсы из кабачка: полезный лёгкий перекус на любой случай

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые чипсы — полезная, натуральная и вкусная альтернатива магазинным чипсам. Они получаются очень хрустящими и ароматными и хорошо сочетаются с разными соусами. А главное — даже дети в восторге от этой летней закуски. Итак, похрустим?

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Молодые кабачки или цукини — 2 шт.

Любимые приправы или травы (например, розмарин, тимьян) — 40 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 2 ч. л.

Приготовление:

Нарезать кабачки очень тонкими кружочками. Решётку для духовки накрыть листом пекарской бумаги. Посыпать поверхность приправами и солью. Сбрызнуть лист оливковым маслом. Выложить кабачки в один слой на противень. Сверху посыпать приправами, солью и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой до 100 градусов духовке 40-60 минут. Готовые чипсы охладить и подавать.

Приятного аппетита!

Готовые чипсы из кабачков достаем из духовки и даем им немного остыть, после этого подаем к столу.