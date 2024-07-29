Вкусные и полезные чипсы из кабачка: необычная закуска понравится взрослым и детям

Кабачковые чипсы — полезная, натуральная и вкусная альтернатива магазинным чипсам. Они получаются очень хрустящими и ароматными и хорошо сочетаются с разными соусами. А главное — даже дети в восторге от этой летней закуски. Итак, похрустим?
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Ингредиенты:
Молодые кабачки или цукини — 2 шт.
Любимые приправы или травы (например, розмарин, тимьян) — 40 г.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — 2 ч. л.
Приготовление:
Нарезать кабачки очень тонкими кружочками.
Решётку для духовки накрыть листом пекарской бумаги. Посыпать поверхность приправами и солью.
Сбрызнуть лист оливковым маслом.
Выложить кабачки в один слой на противень. Сверху посыпать приправами, солью и сбрызнуть оливковым маслом.
Запекать в разогретой до 100 градусов духовке 40-60 минут.
Готовые чипсы охладить и подавать.
Приятного аппетита!
Готовые чипсы из кабачков достаем из духовки и даем им немного остыть, после этого подаем к столу.