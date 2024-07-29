Запечённые мясные зразы с яйцом внутри: такие же вкусные, как в советском детском саду

Мясные зразы с яйцом внутри: рецепт родом из СССР

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочные зразы как в советском детском саду можно приготовить как из свиного, так и из говяжьего фарша. По желанию их можно подать с любым гарниром, например, картофельным пюре, а также разнообразными соусами. Приготовить это вкусное блюдо совсем не сложно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Фарш (свиной или говяжий) - 500 г.

Лук - 1 шт.

Яйца куриные - 5 шт.

Хлеб пшеничный - 3 куска.

Молоко - 100 мл.

Укроп - 1 ст. л.

Соль - 3/4 ч. л.

Перец - по желанию.

Растительное масло.

Приготовление:

Хлеб замочить в молоке. Лук мелко нарезать. Размокший хлеб измельчить блендером. Смешать с фаршем. Добавить нарезанный лук. Посолить, добавить укроп, при желании - поперчить. Тщательно перемешать. Яйца отварить вкрутую, очистить. Из фарша влажными сформировать небольшие лепёшки. На середину каждой положить яйцо и залепить заготовку вокруг, чтобы яйцо оказалось полностью внутри зразы. Зразы выложить в смазанную растительным маслом форму . Запекать в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.

Приятного аппетита!