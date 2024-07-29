Запечённые мясные зразы с яйцом внутри: такие же вкусные, как в советском детском саду

Сочные зразы как в советском детском саду можно приготовить как из свиного, так и из говяжьего фарша. По желанию их можно подать с любым гарниром, например, картофельным пюре, а также разнообразными соусами. Приготовить это вкусное блюдо совсем не сложно.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
Фарш (свиной или говяжий) - 500 г.
Лук - 1 шт.
Яйца куриные - 5 шт.
Хлеб пшеничный - 3 куска.
Молоко - 100 мл.
Укроп - 1 ст. л.
Соль - 3/4 ч. л.
Перец - по желанию.
Растительное масло.
Приготовление:
Хлеб замочить в молоке.
Лук мелко нарезать.
Размокший хлеб измельчить блендером. Смешать с фаршем. Добавить нарезанный лук. Посолить, добавить укроп, при желании - поперчить. Тщательно перемешать.
Яйца отварить вкрутую, очистить.
Из фарша влажными сформировать небольшие лепёшки. На середину каждой положить яйцо и залепить заготовку вокруг, чтобы яйцо оказалось полностью внутри зразы.
Зразы выложить в смазанную растительным маслом форму . Запекать в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.