Восхитительный малиновый тарт: рассыпчатое песочное тесто и нежный крем на желтках

Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Малиновый тарт — это изысканный десерт, который сочетает в себе нежность песочного теста, сладость малины и воздушность крема. Этот десерт станет прекрасным завершением вечера или отличным дополнением к дружеским посиделкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

коричневый сахар — 80 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 150 г;

цельнозерновая пшеничная мука — 50 г;

сливки 20 % — 200 мл;

кукурузный крахмал — 2 столовые ложки;

коричневый сахар — 2 столовые ложки;

ванильный сахар — 2 чайные ложки;

яичные желтки — 4 шт.;

малина — 300 г.

Приготовление