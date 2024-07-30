Восхитительный малиновый тарт: рассыпчатое песочное тесто и нежный крем на желтках

Малиновый тарт — это изысканный десерт, который сочетает в себе нежность песочного теста, сладость малины и воздушность крема. Этот десерт станет прекрасным завершением вечера или отличным дополнением к дружеским посиделкам.
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0
Ингредиенты:
сливочное масло — 100 г;
коричневый сахар — 80 г;
куриное яйцо — 1 шт.;
пшеничная мука — 150 г;
цельнозерновая пшеничная мука — 50 г;
сливки 20 % — 200 мл;
кукурузный крахмал — 2 столовые ложки;
коричневый сахар — 2 столовые ложки;
ванильный сахар — 2 чайные ложки;
яичные желтки — 4 шт.;
малина — 300 г.
Приготовление
Смешать размягчённое масло с сахаром и взбить до растворения сахара. Добавить яйцо и просеянную муку, замесить гладкое тесто. Убрать под плёнкой в холодильник на 1 час.
Через час раскатать тесто под форму (26 см), переложить его и наколоть вилкой. В таком виде убрать на 15 минут в морозилку.
Разогреть духовку до 180 °C и отправить туда основу на 15-20 минут.
Для крема в кастрюле растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Отдельно вскипятить молоко и частями, медленно, тонкими струйками вводить в яйца, постоянно помешивая (чтобы желтки не сварились). Далее на медленном огне варить крем до загустения в течение 5 минут, постоянно помешивая. Продолжать мешать и после снятия с огня, чтобы не образовалась плёнка.
Остывший крем выложить в основу, разровнять, уложить ягоды и отправить в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.