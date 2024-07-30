Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружена могила шаманки возрастом 12 000 лет
Роскосмос показал принесший долгожданную свежесть в Москву циклон
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 популярных мифов о собаках
Как придать коже золотистый оттенок с помощью натуральных ингредиентов?
Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"
Восхитительный малиновый тарт: рассыпчатое песочное тесто и нежный крем на желтках

Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом

1:57
Еда

Малиновый тарт — это изысканный десерт, который сочетает в себе нежность песочного теста, сладость малины и воздушность крема. Этот десерт станет прекрасным завершением вечера или отличным дополнением к дружеским посиделкам.

Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г;
  • коричневый сахар — 80 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • пшеничная мука — 150 г;
  • цельнозерновая пшеничная мука — 50 г;
  • сливки 20 % — 200 мл;
  • кукурузный крахмал — 2 столовые ложки;
  • коричневый сахар — 2 столовые ложки;
  • ванильный сахар — 2 чайные ложки;
  • яичные желтки — 4 шт.;
  • малина — 300 г.

Приготовление

  1. Смешать размягчённое масло с сахаром и взбить до растворения сахара. Добавить яйцо и просеянную муку, замесить гладкое тесто. Убрать под плёнкой в холодильник на 1 час.
  2. Через час раскатать тесто под форму (26 см), переложить его и наколоть вилкой. В таком виде убрать на 15 минут в морозилку.
  3. Разогреть духовку до 180 °C и отправить туда основу на 15-20 минут.
  4. Для крема в кастрюле растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Отдельно вскипятить молоко и частями, медленно, тонкими струйками вводить в яйца, постоянно помешивая (чтобы желтки не сварились). Далее на медленном огне варить крем до загустения в течение 5 минут, постоянно помешивая. Продолжать мешать и после снятия с огня, чтобы не образовалась плёнка.
  5. Остывший крем выложить в основу, разровнять, уложить ягоды и отправить в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 популярных мифов о собаках
Как придать коже золотистый оттенок с помощью натуральных ингредиентов?
Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"
Число самозанятых в Москве возросло до 1,7 миллиона
Men Today поделился европейскими способами сэкономить на услугах ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников