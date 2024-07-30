Домашняя икра из баклажанов: все ингредиенты нарезаются кубиками и обжариваются на сковороде

Икра из баклажанов — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Этот рецепт прост и доступен каждому.
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
2 средних баклажана (500-600 г);
2 средних помидора (400-500 г);
1 большой красный болгарский перец;
1 большой репчатый лук;
1 средняя морковь;
2-3 зубчика чеснока;
1 столовая ложка томатной пасты;
10 грамм кинзы;
80 миллилитров растительного масла;
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Чтобы убрать горечь из баклажанов, нарежьте их кружочками толщиной 5-7 миллиметров, а затем соломкой. Положите нарезанные баклажаны в миску, посолите и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Затем слейте жидкость, которая выделилась из баклажанов.
Подготовьте остальные овощи: почистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами, очистите болгарский перец от семян и порежьте квадратиками, натрите морковь на тёрке для корейской моркови или нарежьте соломкой, помидоры нарежьте кубиками.
Обжарьте овощи по отдельности в одной сковороде, добавляя растительное масло по мере необходимости. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем болгарский перец, морковь и баклажаны.
Последним этапом обжарьте помидоры и тушите их вместе с остальными овощами. Добавьте соль, перец и томатную пасту.
Тщательно перемешайте все ингредиенты и готовьте на медленном огне под крышкой в течение 30 минут.
Выложите икру из баклажанов в салатник, добавьте измельчённую кинзу и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте и дайте овощной закуске настояться в холодильнике хотя бы пару часов. Хотя эта икра не менее вкусна, если подать её сразу, в горячем виде.
Ароматная и насыщенная домашняя икра из баклажанов готова! Подавайте её в холодном виде как салат, гарнир или лёгкую овощную закуску на ломтиках хлеба.