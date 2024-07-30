Домашний вишнёвый лимонад: он отлично освежает в жаркий летний день

Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Вишнёвый лимонад — идеальный напиток для жаркого дня. Он обладает приятной кислинкой и освежающим вкусом.

Фото: flickr.com by rick, CC BY 2.0

Этот простой и вкусный лимонад готовится из следующих ингредиентов:

вишня (100 г),

лимонный сок (150 мл),

сахар (150-200 г),

газированная вода (1 л).

Процесс приготовления состоит из трёх простых этапов:

С помощью блендера взбейте вишню без косточек, лимонный сок и сахар. Перелейте получившийся сироп в стаканы или кувшин. Добавьте холодную газированную воду и лёд по вкусу.

Теперь у вас есть освежающий и ароматный вишневый лимонад, который станет отличным дополнением к летнему столу.