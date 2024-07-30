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Домашний вишнёвый лимонад: он отлично освежает в жаркий летний день

Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут

0:47
Еда

Вишнёвый лимонад — идеальный напиток для жаркого дня. Он обладает приятной кислинкой и освежающим вкусом.

Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут
Фото: flickr.com by rick, CC BY 2.0

Этот простой и вкусный лимонад готовится из следующих ингредиентов:

  • вишня (100 г),
  • лимонный сок (150 мл),
  • сахар (150-200 г),
  • газированная вода (1 л).

Процесс приготовления состоит из трёх простых этапов:

  1. С помощью блендера взбейте вишню без косточек, лимонный сок и сахар.
  2. Перелейте получившийся сироп в стаканы или кувшин.
  3. Добавьте холодную газированную воду и лёд по вкусу.

Теперь у вас есть освежающий и ароматный вишневый лимонад, который станет отличным дополнением к летнему столу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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