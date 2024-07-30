Домашний вишнёвый лимонад: он отлично освежает в жаркий летний день
Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут
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Вишнёвый лимонад — идеальный напиток для жаркого дня. Он обладает приятной кислинкой и освежающим вкусом.
Фото: flickr.com by rick, CC BY 2.0
Этот простой и вкусный лимонад готовится из следующих ингредиентов:
- вишня (100 г),
- лимонный сок (150 мл),
- сахар (150-200 г),
- газированная вода (1 л).
Процесс приготовления состоит из трёх простых этапов:
- С помощью блендера взбейте вишню без косточек, лимонный сок и сахар.
- Перелейте получившийся сироп в стаканы или кувшин.
- Добавьте холодную газированную воду и лёд по вкусу.
Теперь у вас есть освежающий и ароматный вишневый лимонад, который станет отличным дополнением к летнему столу.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру