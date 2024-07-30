Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: вкусное сочетание сочных и хрустящих овощей
Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
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Салат с хрустящими баклажанами и помидорами — это оригинальное и вкусное блюдо, в котором нежные баклажаны прекрасно сочетаются с сочными томатами.
Фото: flickr.com by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- 1 баклажан,
- 3 ст. л. кукурузного крахмала,
- 2-3 ст. л. растительного масла (плюс для обжаривания),
- соль по вкусу,
- 200 г помидоров черри,
- 3 ст. л. соевого соуса,
- 1 ч. л. кунжута,
- зелень,
- чёрный молотый перец.
Приготовление
- Главный ингредиент — баклажаны — нарезаются небольшими кубиками.
- Затем нарезанные баклажаны присаливаются, обваливаются в крахмале и обжариваются до золотистой корочки в растительном масле на среднем огне. Удобнее это делать небольшими партиями.
- Затем обжаренные и слегка остывшие баклажаны смешиваются с нарезанными половинками или четвертинками помидорами, зеленью и специями.
- Заправка из соевого соуса, растительного масла, соли и перца завершает блюдо, добавляя неповторимый вкус и аромат.
При желании салат можно украсить кунжутом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру