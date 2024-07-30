Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: вкусное сочетание сочных и хрустящих овощей

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами — это оригинальное и вкусное блюдо, в котором нежные баклажаны прекрасно сочетаются с сочными томатами.

Фото: flickr.com by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

1 баклажан,

3 ст. л. кукурузного крахмала,

2-3 ст. л. растительного масла (плюс для обжаривания),

соль по вкусу,

200 г помидоров черри,

3 ст. л. соевого соуса,

1 ч. л. кунжута,

зелень,

чёрный молотый перец.

Приготовление

Главный ингредиент — баклажаны — нарезаются небольшими кубиками. Затем нарезанные баклажаны присаливаются, обваливаются в крахмале и обжариваются до золотистой корочки в растительном масле на среднем огне. Удобнее это делать небольшими партиями. Затем обжаренные и слегка остывшие баклажаны смешиваются с нарезанными половинками или четвертинками помидорами, зеленью и специями. Заправка из соевого соуса, растительного масла, соли и перца завершает блюдо, добавляя неповторимый вкус и аромат.

При желании салат можно украсить кунжутом.