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Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: вкусное сочетание сочных и хрустящих овощей

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски

1:12
Еда

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами — это оригинальное и вкусное блюдо, в котором нежные баклажаны прекрасно сочетаются с сочными томатами.

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
Фото: flickr.com by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 1 баклажан,
  • 3 ст. л. кукурузного крахмала,
  • 2-3 ст. л. растительного масла (плюс для обжаривания),
  • соль по вкусу,
  • 200 г помидоров черри,
  • 3 ст. л. соевого соуса,
  • 1 ч. л. кунжута,
  • зелень,
  • чёрный молотый перец.

Приготовление

  1. Главный ингредиент — баклажаны — нарезаются небольшими кубиками.
  2. Затем нарезанные баклажаны присаливаются, обваливаются в крахмале и обжариваются до золотистой корочки в растительном масле на среднем огне. Удобнее это делать небольшими партиями.
  3. Затем обжаренные и слегка остывшие баклажаны смешиваются с нарезанными половинками или четвертинками помидорами, зеленью и специями.
  4. Заправка из соевого соуса, растительного масла, соли и перца завершает блюдо, добавляя неповторимый вкус и аромат.

При желании салат можно украсить кунжутом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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