Густой малиновый джем: в нём нет ничего лишнего, только ягоды, сахар и чуть-чуть лимонного сока

Малиновый джем: максимально лёгкий рецепт приготовления

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Малиновый джем — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно приготовить самостоятельно. В этом рецепте мы расскажем, как сделать ароматный и яркий малиновый джем, который станет отличным дополнением к вашей выпечке или просто вкусным десертом.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Ингредиенты:

малина — 1 кг;

сахар — 700 г;

лимонный сок — 2 столовые ложки.

Приготовление