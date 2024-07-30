Густой малиновый джем: в нём нет ничего лишнего, только ягоды, сахар и чуть-чуть лимонного сока

Малиновый джем — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно приготовить самостоятельно. В этом рецепте мы расскажем, как сделать ароматный и яркий малиновый джем, который станет отличным дополнением к вашей выпечке или просто вкусным десертом.
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM
Ингредиенты:
малина — 1 кг;
сахар — 700 г;
лимонный сок — 2 столовые ложки.
Приготовление
Промойте малину и дайте стечь воде. Добавьте к ягодам несколько ложек сахара (например, 3) и перемешайте. Оставьте на 20 минут, чтобы малина дала сок.
Пробейте малину блендером и протрите через сито, чтобы удалить косточки.
Перелейте малиновое пюре в кастрюлю, добавьте весь сахар и доведите до кипения.
Влейте лимонный сок и уменьшите огонь. Варите джем на медленном огне в течение 30 минут, периодически снимая пену.
Готовый джем перелейте в чистые банки и закройте крышками. Вначале джем будет жидким, но по мере остывания он загустеет.