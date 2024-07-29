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Солёные огурцы очень простым способом: просто залейте их холодной водой

Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ

1:10
Еда

Приготовление солёных огурцов без использования уксуса — это простой и вкусный способ заготовки, который позволяет получить хрустящие огурцы с приятной кислинкой и неповторимым ароматом.

Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты (на трёхлитровую банку):

  • огурцы среднего размера;
  • зонтики укропа;
  • листья хрена;
  • листья смородины;
  • листья вишни;
  • чеснок (на 5 зубчиков на трёхлитровую банку);
  • острый перец;
  • соль — 10 ч. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • вода.

Процесс приготовления:

  1. Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа.
  2. Промойте зелень и очистите чеснок.
  3. Положите в банки огурцы, перекладывая их листьями хрена, вишни, смородины, зонтиками укропа, зубчиками чеснока.
  4. Насыпьте в банки соль и сахар, залейте холодную воду.
  5. Закройте банки с огурцами полиэтиленовыми крышками.
  6. Хранят приготовленные таким способом огурцы в тёмном прохладном месте (например, погребе). Эти огурцы хорошо стоят до самой весны, а есть их можно будет уже через три месяца.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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