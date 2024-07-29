Солёные огурцы очень простым способом: просто залейте их холодной водой
Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ
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Приготовление солёных огурцов без использования уксуса — это простой и вкусный способ заготовки, который позволяет получить хрустящие огурцы с приятной кислинкой и неповторимым ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты (на трёхлитровую банку):
- огурцы среднего размера;
- зонтики укропа;
- листья хрена;
- листья смородины;
- листья вишни;
- чеснок (на 5 зубчиков на трёхлитровую банку);
- острый перец;
- соль — 10 ч. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- вода.
Процесс приготовления:
- Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2-3 часа.
- Промойте зелень и очистите чеснок.
- Положите в банки огурцы, перекладывая их листьями хрена, вишни, смородины, зонтиками укропа, зубчиками чеснока.
- Насыпьте в банки соль и сахар, залейте холодную воду.
- Закройте банки с огурцами полиэтиленовыми крышками.
- Хранят приготовленные таким способом огурцы в тёмном прохладном месте (например, погребе). Эти огурцы хорошо стоят до самой весны, а есть их можно будет уже через три месяца.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру