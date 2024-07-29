Солёные огурцы очень простым способом: просто залейте их холодной водой

Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление солёных огурцов без использования уксуса — это простой и вкусный способ заготовки, который позволяет получить хрустящие огурцы с приятной кислинкой и неповторимым ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты (на трёхлитровую банку):

огурцы среднего размера;

зонтики укропа;

листья хрена;

листья смородины;

листья вишни;

чеснок (на 5 зубчиков на трёхлитровую банку);

острый перец;

соль — 10 ч. л.;

сахар — 4 ст. л.;

вода.

Процесс приготовления: