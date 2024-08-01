Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы причины снижения напряжённости на белорусско-украинской границе
Почему тканевые маски для лица лучше наносить лёжа: три главных преимущества
Ожидается рост цен на иномарки к концу года
Цветение водорослей ускоряет таяние ледников в Горном Алтае
Рассказываем, чем удобрять цветы в августе
На реконструкцию Солнечной тропы в Крыму планируется потратить 2 млрд рублей
Владимир Левкин рассказал о поддержке солдат и патриотизме
Сравнение видеокарт: от бюджетных до флагманских моделей
Идеальный макияж губ с помощью тинта: пошаговое руководство по нанесению
3 ключевых совета, которые помогут освоить мультиварку даже самым недоверчивым хозяйкам

Как подружиться с мультиваркой?

2:05
Еда

Мультиварка — незаменимый помощник на любой современной кухне. Эта универсальная техника способна выполнять множество кулинарных задач, от приготовления каш и супов до выпечки и запекания.

Как подружиться с мультиваркой?
Фото: commons.wikimedia.org by User:MECU, CC BY-SA 2.5

Однако для некоторых хозяек мультиварка остается непонятным и сложным устройством. Часто возникают проблемы с освоением всех ее функций, а блюда получаются не такими, как ожидалось.

Если вы относите себя к этой категории, предлагаем 3 важных совета, которые помогут наладить взаимопонимание с мультиваркой.

Внимательно изучите инструкцию

Многие ошибки при использовании мультиварки происходят из-за невнимательного изучения руководства пользователя. Там содержится важная информация о принципе работы устройства, правилах приготовления разных блюд, рекомендуемых режимах и объемах продуктов.

Не пренебрегайте этим важным этапом! Потратьте немного времени, чтобы детально ознакомиться с инструкцией. Это значительно облегчит освоение всех функций мультиварки и поможет избежать типичных ошибок.

Экспериментируйте с рецептами

Одна из главных особенностей мультиварки — возможность готовить огромное количество разнообразных блюд. Но чтобы освоить ее в полной мере, нужно проявить творческий подход и постоянно пробовать новые рецепты.

Не ограничивайтесь стандартными программами. Экспериментируйте с режимами, временем приготовления, количеством ингредиентов. Записывайте, что и как у вас получилось, чтобы в дальнейшем использовать наиболее удачные варианты.

Учитывайте особенности конкретной модели

Не забывайте, что у каждой мультиварки могут быть свои индивидуальные особенности. То, что хорошо получается в одной модели, может не сработать в другой.

Поэтому при переходе на новую мультиварку или использовании чужих рецептов всегда корректируйте время и режимы приготовления под свое устройство. Это поможет избежать неудач и разочарований.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой

Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.

Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сочное мясо по-французски
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Рассказываем, чем удобрять цветы в августе
На реконструкцию Солнечной тропы в Крыму планируется потратить 2 млрд рублей
Владимир Левкин рассказал о поддержке солдат и патриотизме
Сравнение видеокарт: от бюджетных до флагманских моделей
Идеальный макияж губ с помощью тинта: пошаговое руководство по нанесению
IT-специалистам запретили увольняться до погашения льготного кредита на жильё
Пользователей Сети поразило сходство 18-летней Шайло Джоли-Питт с Брэдом Питтом
Большинство российских родителей хотят помогать своим взрослым детям
В Москве самец нутрии по кличке Паскаль получил травму любуясь на себя в зеркало
Эффективный способ накачать руки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников