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Как приготовить вкусные домашние маринованные кабачки с лавровым ароматом

Закуски из кабачков на зиму

1:59
Еда

Впереди сезон сбора урожая, а значит, пора задуматься о вкусных и полезных домашних заготовках. Одним из лучших вариантов для сезонных заготовок являются закуски из кабачков, которые сохраняют свежесть и аромат благодаря праздничной композиции специй.

Закуски из кабачков на зиму
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0

Предлагаем вам простой и проверенный рецепт приготовления закуски из кабачков с лавровым листом. Этот вариант отлично подойдет как для подачи на стол, так и для хранения в погребе или холодильнике.

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков;
  • 1 стакан растительного масла;
  • 1 стакан уксуса (9%);
  • 6-8 зубчиков чеснока;
  • 5-6 лавровых листьев;
  • 1 ч.л. соли;
  • 1 ч.л. сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной 0,5-1 см.
  2. В большую кастрюлю или эмалированную посуду выложите слоями кабачки, чередуя с дольками чеснока и лавровыми листьями.
  3. Смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. Залейте этим маринадом кабачки так, чтобы они были полностью погружены.
  4. Накройте посуду крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 4-6 часов, периодически помешивая.
  5. Разложите маринованные кабачки в стерилизованные банки, плотно утрамбовывая. Залейте маринадом так, чтобы кабачки были полностью покрыты.
  6. Закатайте крышки и храните закуску в прохладном месте. Она будет вкусна и через несколько месяцев!

Пикантный вкус лаврового листа великолепно сочетается с нежными кабачками. Такая закуска станет отличным гарниром к мясу, рыбе, макаронам или просто прекрасным дополнением к хлебу. Наслаждайтесь вкусом летнего урожая круглый год!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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