Как приготовить вкусные домашние маринованные кабачки с лавровым ароматом

Закуски из кабачков на зиму

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Впереди сезон сбора урожая, а значит, пора задуматься о вкусных и полезных домашних заготовках. Одним из лучших вариантов для сезонных заготовок являются закуски из кабачков, которые сохраняют свежесть и аромат благодаря праздничной композиции специй.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0

Предлагаем вам простой и проверенный рецепт приготовления закуски из кабачков с лавровым листом. Этот вариант отлично подойдет как для подачи на стол, так и для хранения в погребе или холодильнике.

Ингредиенты:

3 кг кабачков;

1 стакан растительного масла;

1 стакан уксуса (9%);

6-8 зубчиков чеснока;

5-6 лавровых листьев;

1 ч.л. соли;

1 ч.л. сахара.

Приготовление:

Тщательно вымойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной 0,5-1 см. В большую кастрюлю или эмалированную посуду выложите слоями кабачки, чередуя с дольками чеснока и лавровыми листьями. Смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. Залейте этим маринадом кабачки так, чтобы они были полностью погружены. Накройте посуду крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 4-6 часов, периодически помешивая. Разложите маринованные кабачки в стерилизованные банки, плотно утрамбовывая. Залейте маринадом так, чтобы кабачки были полностью покрыты. Закатайте крышки и храните закуску в прохладном месте. Она будет вкусна и через несколько месяцев!

Пикантный вкус лаврового листа великолепно сочетается с нежными кабачками. Такая закуска станет отличным гарниром к мясу, рыбе, макаронам или просто прекрасным дополнением к хлебу. Наслаждайтесь вкусом летнего урожая круглый год!