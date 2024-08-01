Как приготовить вкусные домашние маринованные кабачки с лавровым ароматом

Впереди сезон сбора урожая, а значит, пора задуматься о вкусных и полезных домашних заготовках. Одним из лучших вариантов для сезонных заготовок являются закуски из кабачков, которые сохраняют свежесть и аромат благодаря праздничной композиции специй.
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0
Предлагаем вам простой и проверенный рецепт приготовления закуски из кабачков с лавровым листом. Этот вариант отлично подойдет как для подачи на стол, так и для хранения в погребе или холодильнике.
Ингредиенты:
3 кг кабачков;
1 стакан растительного масла;
1 стакан уксуса (9%);
6-8 зубчиков чеснока;
5-6 лавровых листьев;
1 ч.л. соли;
1 ч.л. сахара.
Приготовление:
Тщательно вымойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной 0,5-1 см.
В большую кастрюлю или эмалированную посуду выложите слоями кабачки, чередуя с дольками чеснока и лавровыми листьями.
Смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. Залейте этим маринадом кабачки так, чтобы они были полностью погружены.
Накройте посуду крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 4-6 часов, периодически помешивая.
Разложите маринованные кабачки в стерилизованные банки, плотно утрамбовывая. Залейте маринадом так, чтобы кабачки были полностью покрыты.
Закатайте крышки и храните закуску в прохладном месте. Она будет вкусна и через несколько месяцев!
Пикантный вкус лаврового листа великолепно сочетается с нежными кабачками. Такая закуска станет отличным гарниром к мясу, рыбе, макаронам или просто прекрасным дополнением к хлебу. Наслаждайтесь вкусом летнего урожая круглый год!