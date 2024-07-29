Оригинальное блюдо: жареные огурцы в соевом соусе с кунжутом

Жареные огурцы вкусны как в горячем, так и в холодном виде

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Интересный и необычный способ приготовления огурцов. Это блюдо может быть как самостоятельным, так и подаваться к мясу или картофелю.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Ингредиенты на 2 порции: 400 г огурцов, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. кунжута, соль и перец чили по вкусу, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кукурузного крахмала.

Время приготовления: 30 минут.

Процесс приготовления:

Огурцы вымойте, просушите и нарежьте дольками. Сложите дольки в дуршлаг и посолите. Аккуратно перемешайте и оставьте минут на 20-30.Зубчики чеснока нарежьте вдоль на 4-6 частей. Огурцы аккуратно обсушите бумажными полотенцами и обваляйте их в кукурузном крахмале. Разогрейте сковороду и налейте растительное масло, обжарьте чеснок. Как только он станет золотистого цвета, выловите его. Огурцы обжарьте с каждой стороны на сильном огне до золотистой корочки. Налейте в сковороду соевый соус, добавьте кунжут и перемешайте. Добавьте перец чили и оставьте на плите пока соус почти весь не выпарится. Остывший чеснок мелко порубите и добавьте к огурцам.

Жареные огурцы можно подавать как в горячем, так и холодном виде.