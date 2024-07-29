Оригинальное блюдо: жареные огурцы в соевом соусе с кунжутом
Жареные огурцы вкусны как в горячем, так и в холодном виде
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Интересный и необычный способ приготовления огурцов. Это блюдо может быть как самостоятельным, так и подаваться к мясу или картофелю.
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0
Ингредиенты на 2 порции: 400 г огурцов, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. кунжута, соль и перец чили по вкусу, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кукурузного крахмала.
Время приготовления: 30 минут.
Процесс приготовления:
- Огурцы вымойте, просушите и нарежьте дольками.
- Сложите дольки в дуршлаг и посолите. Аккуратно перемешайте и оставьте минут на 20-30.Зубчики чеснока нарежьте вдоль на 4-6 частей.
- Огурцы аккуратно обсушите бумажными полотенцами и обваляйте их в кукурузном крахмале.
- Разогрейте сковороду и налейте растительное масло, обжарьте чеснок. Как только он станет золотистого цвета, выловите его.
- Огурцы обжарьте с каждой стороны на сильном огне до золотистой корочки.
- Налейте в сковороду соевый соус, добавьте кунжут и перемешайте.
- Добавьте перец чили и оставьте на плите пока соус почти весь не выпарится. Остывший чеснок мелко порубите и добавьте к огурцам.
Жареные огурцы можно подавать как в горячем, так и холодном виде.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру