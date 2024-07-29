Рецепт вкусного и полезного компота из сухофруктов — понадобится 6 ингредиентов
Как приготовить вкусный и полезный компот из сухофруктов
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Компот из сухофруктов прекрасно утоляет жажду, а также имеет приятный вкус и аромат. Рассказываем, как приготовить этот восхитительный напиток.
Фото: freepik.com by stockking, PDM
Ингредиенты:
- Сушёные груши — 100 г
- Сушёные яблоки — 100 г
- Чернослив — 100 г
- Лимон — 1 шт.
- Сахар — 50 г
- Вода — 1 л
Приготовление:
- Залить сухофрукты холодной водой и оставить на 20 минут. По прошествии времени вынуть сушёные груши, яблоки и чернослив. Промыть.
- Снять цедру с лимона и выжать сок.
- В кастрюлю добавить сок лимона и цедру, а также сухофрукты. Довести до кипения, а затем убавить огонь. Варить в течение 25 минут.
- Добавить сахар. Варить ещё 10 минут.
- Дать компоту настояться. Напиток готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру