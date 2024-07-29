Рецепт вкусного и полезного компота из сухофруктов — понадобится 6 ингредиентов

Как приготовить вкусный и полезный компот из сухофруктов

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из сухофруктов прекрасно утоляет жажду, а также имеет приятный вкус и аромат. Рассказываем, как приготовить этот восхитительный напиток.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Сушёные груши — 100 г

Сушёные яблоки — 100 г

Чернослив — 100 г

Лимон — 1 шт.

Сахар — 50 г

Вода — 1 л

Приготовление: