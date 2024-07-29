Как приготовить вкуснейшие баклажаны в кляре

Баклажаны в кляре — простое и очень вкусное блюдо. Оно обладает хрустящей корочкой, которую прекрасно дополняет сочный баклажан. Угощение может стать как перекусом, так и частью основного блюда. Рассказываем, как приготовить баклажаны в кляре.
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Ингредиенты:
Баклажан — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Крахмал — 5 ст.л.
Вода — 3 ст.л.
Подсолнечное масло — 250 мл
Соль — по вкусу
Приготовление:
Отделить желток яйца от белка.
В миске смешать белок и крахмал. Добавить воды. Ещё раз перемешать.
Удалить у баклажана кончики, а затем нарезать его дольками.
Посолить получившиеся кусочки. Оставить на 15 минут. По прошествии времени отжать их от жидкости.
Залить дольки баклажана кляром.
Разогреть подсолнечное масло и обжарить кусочки баклажана. Приятного аппетита!