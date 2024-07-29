Как приготовить вкуснейшие баклажаны в кляре

Рецепт вкуснейших баклажанов в кляре

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны в кляре — простое и очень вкусное блюдо. Оно обладает хрустящей корочкой, которую прекрасно дополняет сочный баклажан. Угощение может стать как перекусом, так и частью основного блюда. Рассказываем, как приготовить баклажаны в кляре.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Крахмал — 5 ст.л.

Вода — 3 ст.л.

Подсолнечное масло — 250 мл

Соль — по вкусу

Приготовление: