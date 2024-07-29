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Как приготовить изумительную печень: советы и лайфхаки

Советы по приготовлению вкусной куриной печени

1:37
Еда

Не все любят печень, и это нормально, но в основном люди просто не умеют ее хорошо готовить. На самом деле печень может быть вкусной, а также очень питательной, поэтому она может принести пользу вашему здоровью.

Советы по приготовлению вкусной куриной печени
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Вот несколько советов о том, как сделать её потрясающей на вкус.

Подготовка

Промойте печень под холодной водой и удалите все оболочки или прожилки. Некоторые люди любят замачивать печень в молоке или воде примерно на 30 минут. Это помогает уменьшить любой сильный или горький вкус и смягчить мясо.

Разрезание на ломтики

После слива обсушите печень бумажными полотенцами. Затем нарежьте его тонкими кусочками. Тонкая нарезка обеспечивает равномерное приготовление и нежную текстуру.

Приправа

Щедро приправьте печень солью и перцем.

Вы также можете добавить другие приправы, такие как чесночный порошок, паприка, тимьян или даже щепотка кайенского перца для дополнительного аромата. Вы можете дать постоять несколько минут, чтобы впитались ароматы.

Подготовка сковороды

Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне с комбинацией растительного масла и сливочного. 

Приготовление 

Когда сковорода нагреется, добавьте ломтики печени. Между ломтиками должно быть некоторое пространство.

Печень готовится быстро, обычно примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Внутренняя часть еще должна иметь легкий розоватый оттенок для нежности.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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