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Готовим вкусное карпаччо в домашних условиях

Рецепт приготовления карпаччо

Еда

Если вы любите есть мясо, то вам стоит попробовать приготовить карпаччо самостоятельно — это не так уж и сложно!

Рецепт приготовления карпаччо
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Домашнее карпаччо вкусное, а также довольно бюджетное, поэтому его обязательно стоит попробовать. Вот несколько советов о том, как его приготовить.

Подготовьте говядину

Начните с очень тонких ломтиков говядины. Вы можете попросить своего мясника сделать это за вас или использовать предварительно нарезанную говядину.

Аккуратно выложите ломтики говядины на чистую тарелку. Ломтики должны покрывать тарелку, но не слишком перекрываться.

Приправьте говядину

Равномерно сбрызните говядину небольшим количеством оливкового масла. Это придает блюду приятный, насыщенный вкус. Затем равномерно выдавите сок из одного лимона на говядину. Это даст пикантный, свежий вкус.

Приправьте говядину небольшой щепоткой соли и небольшим количеством черного перца. Вы также можете добавить каперсы или измельченный чеснок для дополнительного вкуса, если хотите.

Дополнительные ингредиенты

Если вы хотите сделать свое карпаччо особенным, вы можете положить несколько свежих листьев рукколы на тарелку рядом с говядиной. Они имеют яркий вкус, который хорошо сочетается с говядиной.

Вы также можете посыпать сверху немного тертого сыра пармезан. Это добавляет приятный сливочный вкус.

Охлаждение

Поставьте тарелку с говядиной и добавками в холодильник. Дайте остыть около 15-20 минут. Достаньте тарелку из холодильника, и ваше домашнее карпаччо из говядины готово к употреблению.

Вы можете подать его со свежим хлебом или съесть в качестве закуски перед основным приемом пищи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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