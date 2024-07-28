Куриные рулетики, начинённые шпинатом и сыром: хороши в горячем и холодном виде

Куриные рулетики с начинкой из шпината и сыра: просто и вкусно

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные рулетики — вкусное, полезное и необычное блюдо. Их можно подавать с любимыми гарнирами или в качестве холодной закуски. А главное — их приготовление не займёт много времени.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты на 4 порции:

Шпинат свежий — 1 пучок.

Куриное филе — 4 куска.

Сыр — 150 г.

Лук — 1 штука.

Чеснок — 3 зубчика.

Сметана — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Зёрна граната для украшения.

Приготовление:

Шпинат помыть, мелко нарезать. Нарезать мелкими кубиками луковицу. Обжарить шпинат и лук на растительном масле в течение 2-3 минут. Чеснок пропустить через пресс, добавить к луку и шпинату и жарить ещё в течение 2 минут. Выложить в миску, дать остыть. Добавить к начинке натёртый сыр, соль и перец. Куриное филе помыть, разрезать каждый кусок на два тонких пласта, слегка отбить. Посолить и поперчить. На куриное филе выложить начинку (примерно одну столовую ложку с горкой), свернуть рулетики и закрепить зубочистками. Выложить рулетики в смазанную растительным маслом форму, сверху смазать рулетики маслом. Запекать в духовке на 180-190 градусах в течение 35-40 минут. По желанию украсить рулетики зёрнами граната и подавать.

Приятного аппетита!