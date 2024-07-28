Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза об Олимпиаде в Париже: "Наших там нет, а значит, и смотреть неинтересно"
OpenAI готовится к запуску инновационного-поисковика SearchGPT
Эксперт Балашов объяснил, почему нужно быть осторожным при закрытии дверей в авто
Как избежать жирного блеска: основные правила летнего ухода
Важно знать: как определить состав почвы на участке и почему это так важно
"Спартак" победил "Химки" со счетом 3:1 в матче РПЛ
Disney надеется на успех "Дэдпула и Росомахи" после провалов прошлых фильмов
Россиянин потратил миллион рублей на отель в Турции и остался недоволен
Кинологи рассказали, кого собака считает своим хозяином
Куриные рулетики, начинённые шпинатом и сыром: хороши в горячем и холодном виде

Куриные рулетики с начинкой из шпината и сыра: просто и вкусно

1:34
Еда

Куриные рулетики — вкусное, полезное и необычное блюдо. Их можно подавать с любимыми гарнирами или в качестве холодной закуски. А главное — их приготовление не займёт много времени.

Куриные рулетики с начинкой из шпината и сыра: просто и вкусно
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты на 4 порции:

  • Шпинат свежий — 1 пучок.
  • Куриное филе — 4 куска.
  • Сыр — 150 г.
  • Лук — 1 штука.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Зёрна граната для украшения.

Приготовление:

  1. Шпинат помыть, мелко нарезать.
  2. Нарезать мелкими кубиками луковицу. Обжарить шпинат и лук на растительном масле в течение 2-3 минут.
  3. Чеснок пропустить через пресс, добавить к луку и шпинату и жарить ещё в течение 2 минут. Выложить в миску, дать остыть.
  4. Добавить к начинке натёртый сыр, соль и перец.
  5. Куриное филе помыть, разрезать каждый кусок на два тонких пласта, слегка отбить. Посолить и поперчить.
  6. На куриное филе выложить начинку (примерно одну столовую ложку с горкой), свернуть рулетики и закрепить зубочистками.
  7. Выложить рулетики в смазанную растительным маслом форму, сверху смазать рулетики маслом. Запекать в духовке на 180-190 градусах в течение 35-40 минут.
  8. По желанию украсить рулетики зёрнами граната и подавать.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Последние материалы
Россиянин потратил миллион рублей на отель в Турции и остался недоволен
Кинологи рассказали, кого собака считает своим хозяином
Павел Прилучный рассказал, как лишился дорогой техники на Мальдивах
Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпиаде - знак о скорой гибели западной цивилизации
Балынин: пенсионерам пяти категорий повысят пенсии с 1 августа
У берегов Бразилии найдены кокаиновые акулы
Какие растения нельзя высаживать вблизи укропа
Почему SPF стал необходимым элементом ухода за кожей
Футболист из "Динамо" пожаловался на высокие цены жилья в Москве
Российский блогер описал необычный тюнинг пакистанских маршруток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников