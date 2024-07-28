Куриные рулетики, начинённые шпинатом и сыром: хороши в горячем и холодном виде
Куриные рулетики с начинкой из шпината и сыра: просто и вкусно
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Куриные рулетики — вкусное, полезное и необычное блюдо. Их можно подавать с любимыми гарнирами или в качестве холодной закуски. А главное — их приготовление не займёт много времени.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты на 4 порции:
- Шпинат свежий — 1 пучок.
- Куриное филе — 4 куска.
- Сыр — 150 г.
- Лук — 1 штука.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Сметана — 4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Зёрна граната для украшения.
Приготовление:
- Шпинат помыть, мелко нарезать.
- Нарезать мелкими кубиками луковицу. Обжарить шпинат и лук на растительном масле в течение 2-3 минут.
- Чеснок пропустить через пресс, добавить к луку и шпинату и жарить ещё в течение 2 минут. Выложить в миску, дать остыть.
- Добавить к начинке натёртый сыр, соль и перец.
- Куриное филе помыть, разрезать каждый кусок на два тонких пласта, слегка отбить. Посолить и поперчить.
- На куриное филе выложить начинку (примерно одну столовую ложку с горкой), свернуть рулетики и закрепить зубочистками.
- Выложить рулетики в смазанную растительным маслом форму, сверху смазать рулетики маслом. Запекать в духовке на 180-190 градусах в течение 35-40 минут.
- По желанию украсить рулетики зёрнами граната и подавать.
Приятного аппетита!
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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру