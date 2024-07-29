В продуктовых магазинах и на рынках можно встретить три основных вида картофеля: с белой, желтой и розовой мякотью.
По словам повара Юлии Архиповой, цвет кожуры обычно соответствует цвету мякоти: у белого картофеля она сероватая или кремовая, у желтого — желтоватая, у красного — розоватая.
Фиолетовый картофель пока рассматривать не будем, так как это редкий сорт, который стоит дороже и встречается реже.
Картофель разных цветов отличается содержанием крахмала, что влияет на вкусовые качества и способность сохранять форму.
Рекомендации по использованию картофеля в зависимости от его цвета:
Белый картофель
Идеален для приготовления пюре, крем-супов и запеканок благодаря своей хорошей развариваемости и бархатистому вкусу.
Желтый картофель
Ценится за свою способность сохранять форму, поэтому подходит для салатов, запекания и отваривания в мундире.
Красный картофель
Рекомендуется для жарки, так как содержит мало крахмала и хорошо сохраняет форму при приготовлении.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.