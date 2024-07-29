Шокирующая правда о картофеле: как выбрать и приготовить лучший сорт для ваших блюд

Белая, жёлтая, розовая: какую картошку надо жарить, а какую — варить

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

В продуктовых магазинах и на рынках можно встретить три основных вида картофеля: с белой, желтой и розовой мякотью.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

По словам повара Юлии Архиповой, цвет кожуры обычно соответствует цвету мякоти: у белого картофеля она сероватая или кремовая, у желтого — желтоватая, у красного — розоватая.

Фиолетовый картофель пока рассматривать не будем, так как это редкий сорт, который стоит дороже и встречается реже.

Картофель разных цветов отличается содержанием крахмала, что влияет на вкусовые качества и способность сохранять форму.

Рекомендации по использованию картофеля в зависимости от его цвета:

Белый картофель

Идеален для приготовления пюре, крем-супов и запеканок благодаря своей хорошей развариваемости и бархатистому вкусу.

Желтый картофель

Ценится за свою способность сохранять форму, поэтому подходит для салатов, запекания и отваривания в мундире.

Красный картофель

Рекомендуется для жарки, так как содержит мало крахмала и хорошо сохраняет форму при приготовлении.