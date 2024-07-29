Потрясающие котлеты с необычным ингредиентом: попробуйте уже сегодня

Вам наскучили обычные котлеты? Тогда попробуйте изменить вкус блюда. Сделать это очень просто: добавьте к котлетному фаршу всего один дополнительный ингредиент.
Речь идет о гречневой крупе. Благодаря этому компоненту привычное блюдо приобретет новый вкус. Котлеты будут очень ароматными, нежными и полезными.
Этой идеей поделилась эксперт по кулинарии, повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.
Как приготовить котлеты с гречкой
Сначала отварите гречку. На стакан крупы понадобится два с половиной стакана воды. Не забудьте немного посолить воду.
Когда каша будет готова, выключите плиту и подождите 10-15 минут, чтобы гречка остыла до теплого состояния перед смешиванием с фаршем.
Для получившегося количества сваренной крупы понадобится полкило измельченного мяса. Добавьте в смесь одну тертую луковицу, один измельченный зубчик чеснока и одно сырое яйцо.
Посолите, поперчите и хорошо перемешайте массу.
Сформируйте котлеты из полученной основы. Обваляйте их в муке, обжарьте по пять минут с каждой стороны и протушите в течение десяти минут. На выходе у вас получится настоящая вкуснятина.
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