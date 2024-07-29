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Потрясающие котлеты с необычным ингредиентом: попробуйте уже сегодня

Зачем добавлять гречку в котлетный фарш

1:22
Еда

Вам наскучили обычные котлеты? Тогда попробуйте изменить вкус блюда. Сделать это очень просто: добавьте к котлетному фаршу всего один дополнительный ингредиент.

Зачем добавлять гречку в котлетный фарш
Фото: flickr.com by fontplaydotcom, CC BY 2.0

Речь идет о гречневой крупе. Благодаря этому компоненту привычное блюдо приобретет новый вкус. Котлеты будут очень ароматными, нежными и полезными.

Этой идеей поделилась эксперт по кулинарии, повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.

Как приготовить котлеты с гречкой

Сначала отварите гречку. На стакан крупы понадобится два с половиной стакана воды. Не забудьте немного посолить воду.

Когда каша будет готова, выключите плиту и подождите 10-15 минут, чтобы гречка остыла до теплого состояния перед смешиванием с фаршем.

Для получившегося количества сваренной крупы понадобится полкило измельченного мяса. Добавьте в смесь одну тертую луковицу, один измельченный зубчик чеснока и одно сырое яйцо.

Посолите, поперчите и хорошо перемешайте массу.

Сформируйте котлеты из полученной основы. Обваляйте их в муке, обжарьте по пять минут с каждой стороны и протушите в течение десяти минут. На выходе у вас получится настоящая вкуснятина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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