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Польский шеф-повар: секретная техника для идеальной рыбы без костей

Как жарить любую рыбу, чтобы она получилась без костей

2:01
Еда

Есть способ приготовления рыбы, при котором в ней не останется костей. Недавно этим рецептом поделился один польский шеф-повар.

Как жарить любую рыбу, чтобы она получилась без костей
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Повар Юлия Архипова, рассказала, что весь секрет в том, что рыбу нужно отварить.

Из оставшегося бульона готовится соус. Также понадобятся варёные яйца и свежая зелень.

"Рыба по-польски"

Часто это блюдо называют "рыбой по-польски". Независимо от выбранного вида рыбы, перед приготовлением необходимо тщательно удалить все косточки, особенно если это речная рыба.

Ингредиенты:

  • Филе рыбы (400 граммов)
  • Два яйца
  • 50 граммов зелени
  • 50 граммов сливочного масла
  • Чайная ложка муки
  • Лимонный сок (10 мл)
  • Соль по вкусу
  • Лавровый лист
  • Перец горошком

Приготовление:

  1. Промойте рыбу под холодной водой, высушите бумажным полотенцем и нарежьте филе на маленькие кусочки, удалив косточки.
  2. Подготовьте две кастрюли: в одной будет вариться рыба, в другой — яйца.
  3. В первую кастрюлю добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и добавьте рыбу. Варите 5 минут.
  4. В это время яйца сварите во второй кастрюле, затем охладите их в холодной воде, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
  5. Готовую рыбу выложите на тарелку, а остатки бульона используйте для приготовления соуса.
  6. На большом огне разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и муку, помешивая соус.
  7. Добавьте к смеси нарезанные яйца, перемешайте, а затем постепенно влейте рыбный бульон, доведя соус до однородной консистенции.
  8. Снимите соус с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень.
  9. Полейте кусочки рыбы нежным сливочно-яичным соусом и подавайте на стол.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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