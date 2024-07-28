Польский шеф-повар: секретная техника для идеальной рыбы без костей
Как жарить любую рыбу, чтобы она получилась без костей
2:01
Есть способ приготовления рыбы, при котором в ней не останется костей. Недавно этим рецептом поделился один польский шеф-повар.
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0
Повар Юлия Архипова, рассказала, что весь секрет в том, что рыбу нужно отварить.
Из оставшегося бульона готовится соус. Также понадобятся варёные яйца и свежая зелень.
"Рыба по-польски"
Часто это блюдо называют "рыбой по-польски". Независимо от выбранного вида рыбы, перед приготовлением необходимо тщательно удалить все косточки, особенно если это речная рыба.
Ингредиенты:
- Филе рыбы (400 граммов)
- Два яйца
- 50 граммов зелени
- 50 граммов сливочного масла
- Чайная ложка муки
- Лимонный сок (10 мл)
- Соль по вкусу
- Лавровый лист
- Перец горошком
Приготовление:
- Промойте рыбу под холодной водой, высушите бумажным полотенцем и нарежьте филе на маленькие кусочки, удалив косточки.
- Подготовьте две кастрюли: в одной будет вариться рыба, в другой — яйца.
- В первую кастрюлю добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и добавьте рыбу. Варите 5 минут.
- В это время яйца сварите во второй кастрюле, затем охладите их в холодной воде, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
- Готовую рыбу выложите на тарелку, а остатки бульона используйте для приготовления соуса.
- На большом огне разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и муку, помешивая соус.
- Добавьте к смеси нарезанные яйца, перемешайте, а затем постепенно влейте рыбный бульон, доведя соус до однородной консистенции.
- Снимите соус с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень.
- Полейте кусочки рыбы нежным сливочно-яичным соусом и подавайте на стол.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.