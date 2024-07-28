Польский шеф-повар: секретная техника для идеальной рыбы без костей

Как жарить любую рыбу, чтобы она получилась без костей

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть способ приготовления рыбы, при котором в ней не останется костей. Недавно этим рецептом поделился один польский шеф-повар.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Повар Юлия Архипова, рассказала, что весь секрет в том, что рыбу нужно отварить.

Из оставшегося бульона готовится соус. Также понадобятся варёные яйца и свежая зелень.

"Рыба по-польски"

Часто это блюдо называют "рыбой по-польски". Независимо от выбранного вида рыбы, перед приготовлением необходимо тщательно удалить все косточки, особенно если это речная рыба.

Ингредиенты:

Филе рыбы (400 граммов)

Два яйца

50 граммов зелени

50 граммов сливочного масла

Чайная ложка муки

Лимонный сок (10 мл)

Соль по вкусу

Лавровый лист

Перец горошком

Приготовление: