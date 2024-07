Польский шеф-повар: секретная техника для идеальной рыбы без костей

Есть способ приготовления рыбы, при котором в ней не останется костей. Недавно этим рецептом поделился один польский шеф-повар.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0