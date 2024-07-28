Быстрая закуска из кабачков, которая покорит ваше сердце
Закуска из кабачков за 3 минуты
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Не знаете, что приготовить из кабачков?
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мы поделимся рецептом вкуснейшей закуски из кабачков, которую очень легко и быстро приготовить.
Вам потребуется всего несколько минут, чтобы сделать это блюдо.
Как приготовить закуску из кабачков:
- Нарежьте кабачок кружочками и разложите на тарелке.
- Поместите тарелку с кабачками в микроволновку на полторы минуты на максимальной мощности.
- Достаньте кабачки из микроволновки и посыпьте тертым сыром. Если сыр не очень соленый, добавьте немного соли.
- Верните кабачки с сыром в микроволновку еще на полторы минуты.
Вместо сыра можно использовать майонез или сметану. Также можно добавить соль, специи и немного сливочного масла.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.