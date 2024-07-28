Быстрая закуска из кабачков, которая покорит ваше сердце

Закуска из кабачков за 3 минуты

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Не знаете, что приготовить из кабачков?

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Мы поделимся рецептом вкуснейшей закуски из кабачков, которую очень легко и быстро приготовить.

Вам потребуется всего несколько минут, чтобы сделать это блюдо.

Как приготовить закуску из кабачков:

Нарежьте кабачок кружочками и разложите на тарелке.

Поместите тарелку с кабачками в микроволновку на полторы минуты на максимальной мощности.

Достаньте кабачки из микроволновки и посыпьте тертым сыром. Если сыр не очень соленый, добавьте немного соли.

Верните кабачки с сыром в микроволновку еще на полторы минуты.

Вместо сыра можно использовать майонез или сметану. Также можно добавить соль, специи и немного сливочного масла.