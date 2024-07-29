Как приготовить идеальный шашлык: советы опытных поваров и четыре ключевых правила

Многие привыкли готовить шашлык "на глаз", однако такой метод не всегда позволяет добиться наилучшего вкуса и идеального результата. Опытные повара-шашлычники точно знают, сколько времени и как именно нужно жарить мясо, чтобы создать настоящее кулинарное произведение.
Для этого достаточно следовать четырем основным правилам. Благодаря этим советам даже новички смогут приготовить идеальный шашлык.
Маринад
Важно: добавлять соль в маринад следует не ранее чем за 10 минут до начала готовки. Соль вытягивает влагу из волокон мяса, делая его сухим. Лучше солить мясо уже во время готовки.
Мангал и жар
Ключевую роль играют угли. Шампуры следует класть на мангал только тогда, когда угли покроются белым пеплом — ни раньше, ни позже.
Желательно использовать мангал стандартного размера с высотой стенок 15-17 см. Угли должны быть крупными и распределяться по дну мангала в один слой.
Шампуры
Профессионалы рекомендуют использовать толстые шампуры. Объемный металл хорошо и равномерно прогревается, что позволяет мясу пропекаться изнутри.
Время приготовления
Этот параметр зависит от размера кусочков мяса. Оптимальный размер — две трети от пачки сигарет для баранины или свинины. Кусочки курицы и индейки можно нарезать немного крупнее. При соблюдении этих условий шашлык готовится ровно за 20 минут.
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