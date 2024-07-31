Ароматный пирог с голубикой: пошаговый рецепт домашней ягодной выпечки

Свежая, сочная голубика в сочетании с нежным тестом — это настоящее наслаждение для любителей ягодной выпечки. Предлагаем вам рецепт вкусного и ароматного пирога с голубикой, который готовится прямо в духовке.
Ингредиенты:
— 2 стакана муки
— 1 ст. л. разрыхлителя
— ½ ч. л. соли
— ½ стакана сахара
— ½ стакана сливочного масла, комнатной температуры
— 1 яйцо
— ½ стакана молока
— 2 стакана свежей или замороженной голубики
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки диаметром 23 см сливочным маслом или застелите пергаментной бумагой.
2. В большой миске просейте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сахар и перемешайте.
3. Добавьте сливочное масло и, используя две вилки или насадку "крошка", растирайте его в муке, пока смесь не будет напоминать мелкие крошки.
4. Взбейте яйцо с молоком. Вылейте в сухую смесь и аккуратно перемешайте до образования мягкого, однородного теста.
5. Половину теста выложите в подготовленную форму, равномерно распределив по дну и сформировав бортики. Выложите сверху ровным слоем голубику.
6. Оставшееся тесто разделите на небольшие кусочки и выложите их поверх ягод, формируя своеобразную "решетку".
7. Выпекайте пирог в разогретой духовке 35-40 минут, пока верх не зарумянится.
8. Дайте пирогу остыть в форме в течение 15 минут, затем аккуратно извлеките его и дайте полностью остыть на решетке.
Готовый пирог с голубикой получается очень сочным, с ароматной ягодной начинкой и хрустящей верхней корочкой. Подавайте его теплым или охлажденным, присыпав сахарной пудрой или добавив шарик ванильного мороженого. Наслаждайтесь!
Этот простой рецепт идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения гостей. Пирог с голубикой — отличный вариант для летнего или осеннего десерта.
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