Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный цвет для любого интерьера
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Shaman и Григорий Лепс: гастрольные рекорды и будущий дуэт
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
Апельсиновый соус к блинчикам — идеально дополнит вкус блюда

Рецепт восхитительного апельсинового соуса к блинчикам

0:52
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного апельсинового соуса. Он прекрасно дополнит вкус блинов. Рассказываем, как его приготовить.

Рецепт восхитительного апельсинового соуса к блинчикам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Апельсин — 1 шт.
  • Сок лимона — 1 ст.л.
  • Картофельный крахмал — 1 ст.л.
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Вода — 300 мл

Приготовление:

  1. Цедру апельсина натереть на тёрке. Выжать сок из фрукта.
  2. В кастрюлю налить 200 миллилитров воды. Добавить цедру апельсина и сахар. Варить в течение 5 минут, иногда помешивая. По прошествии времени добавить сок лимона. 
  3. Крахмал развести со 100 миллилитрами воды. Постепенно влить в соус. Не забывать помешивать. Варить до густоты.
  4. Остудить соус и добавить в него сок апельсина. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Город Щёлкино на Азовском море — недооценённый туристом райский уголок Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Последние материалы
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках
Рецепт восхитительного апельсинового соуса к блинчикам
В КНР запускают АЭС с защищенным реактором деления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников