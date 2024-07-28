Апельсиновый соус к блинчикам — идеально дополнит вкус блюда
Рецепт восхитительного апельсинового соуса к блинчикам
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного апельсинового соуса. Он прекрасно дополнит вкус блинов. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Апельсин — 1 шт.
- Сок лимона — 1 ст.л.
- Картофельный крахмал — 1 ст.л.
- Сахар — 3 ст.л.
- Вода — 300 мл
Приготовление:
- Цедру апельсина натереть на тёрке. Выжать сок из фрукта.
- В кастрюлю налить 200 миллилитров воды. Добавить цедру апельсина и сахар. Варить в течение 5 минут, иногда помешивая. По прошествии времени добавить сок лимона.
- Крахмал развести со 100 миллилитрами воды. Постепенно влить в соус. Не забывать помешивать. Варить до густоты.
- Остудить соус и добавить в него сок апельсина. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру