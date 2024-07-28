Как приготовить вкуснейший грушевый десерт с мороженым
Грушевый десерт с мороженым: вкусно и просто
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Грушевый десерт с мороженым — прекрасный вариант для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать это вкусное угощение.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Пломбир — 500 г
- Голубика — 150 г
- Груша — 250 г
- Лимон — 0,5 шт.
- Овсяное печенье — 100 г
- Сахар — 50 г
Приготовление:
- Нарезать грушу. Выжать сок из лимона. Смешать упомянутые ингредиенты в блендере и добавить сахар. Взбить.
- Смешать получившуюся массу с пломбиром.
- На дно бокала покрошить печенье. Затем выложить слой пломбира и голубики. Повторить слои (печенье, мороженое, ягоды) столько раз, сколько позволяет высота бокала. Десерт готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру