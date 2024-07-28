Как приготовить вкуснейший грушевый десерт с мороженым

Грушевый десерт с мороженым: вкусно и просто

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Грушевый десерт с мороженым — прекрасный вариант для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать это вкусное угощение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Пломбир — 500 г

Голубика — 150 г

Груша — 250 г

Лимон — 0,5 шт.

Овсяное печенье — 100 г

Сахар — 50 г

Приготовление: