Оливье — один из самых узнаваемых и любимых салатов. Его нежный, сливочный вкус, насыщенный ароматами вареных овощей и сочного мяса, притягивает гурманов из поколения в поколение. Классический рецепт этого блюда был создан еще в XIX веке, но и по сей день остаётся актуальным.
Основными ингредиентами традиционного оливье являются:
В некоторых рецептах также используются зеленый горошек, репчатый лук, зелень.
1. Сварите картофель, морковь и мясо. Овощи должны быть мягкими, но не разваренными. Мясо — сочным и нежным. Охладите ингредиенты.
2. Нарежьте картофель, морковь и мясо кубиками одинакового размера. Консервированные огурцы также нарежьте.
3. Отварите яйца вкрутую и очистите их.
4. Соедините все нарезанные ингредиенты в большой миске. Посолите и поперчите по вкусу.
5. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте, стараясь не разрушить структуру ингредиентов.
6. Переложите оливье в салатницу и охладите перед подачей. При желании можно сверху украсить салат дольками яйца или зеленью.
Оливье — это не просто салат, а настоящая русская классика, воплощение домашнего уюта и праздничного застолья. Попробуйте приготовить его по всем канонам — и вы почувствуете, как этот легендарный салат растапливает сердца ваших близких!
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.