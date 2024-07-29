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Хит из детства: рецепт приготовления сливочной картофельной запеканки, как в садике

Простой рецепт приготовления вкусной садовской запеканки

2:38
Еда

Многие из нас до сих пор помнят вкус аппетитных запеканок, которыми кормили в детских садах. Эти простые, но невероятно вкусные блюда. И даже повзрослев, мы иногда ностальгируем по тем временам и хотим воссоздать знакомый с детства вкус. Оказывается, приготовить такую запеканку не так уж и сложно!

Простой рецепт приготовления вкусной садовской запеканки
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0

Секреты идеальной садовской запеканки

Чтобы получить результат, максимально приближенный к тому, что мы ели в детском саду, нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Основа - картофельное пюре. Именно оно придает запеканке нежную, кремовую текстуру. Картофель нужно хорошо проварить, протереть через сито или измельчить блендером до однородной массы.
  2. Обязательно добавляйте молоко или сливки. Это сделает пюре более мягким и сливочным на вкус. Идеальное соотношение - 1 часть молока/сливок на 3-4 части картофельного пюре.
  3. Не забывайте про связующие ингредиенты - яйца. Они помогут запеканке хорошо держать форму. Достаточно 1-2 яиц на 500 г картофельного пюре.
  4. Обязательно присутствие сыра. Он придает запеканке аппетитную золотистую корочку. Подойдет любой плавленый, твердый или полутвердый сыр.
  5. Не используйте много специй и приправ. Классическая садовская запеканка обычно имеет деликатный, сливочный вкус без ярких акцентов.

Пошаговый рецепт идеальной запеканки

Итак, чтобы приготовить аппетитную запеканку, как в детском саду, вам потребуется:

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 200 мл молока или сливок;
  • 2 яйца;
  • 100 г плавленого/твердого сыра;
  • соль, черный перец - по вкусу.

Приготовление:

1. Отварите картофель до мягкости, откиньте на дуршлаг и хорошо разомните или протрите через сито.
2. Введите в горячее пюре молоко, взбитые яйца, натертый сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Выложите полученную массу в смазанную форму и разровняйте поверхность.
4. Выпекайте запеканку в духовке при 180°С в течение 40-45 минут, пока она не зарумянится.
5. Нарежьте порционными кусочками и подавайте теплой. Приятного аппетита!

Попробуйте приготовить эту простую, но невероятно вкусную запеканку, и вы сразу окунетесь в атмосферу беззаботного детства!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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