Сделайте картофельный суп-пюре необычным: что в него добавить

Картофельное пюре отлично подойдет для приготовления множества вкусных и питательных блюд благодаря его структуре и вкусовым качествам.
Суп из картофельного пюре — один из лучших блюд для правильного питания. Вот несколько креативных идей о том, как приготовить потрясающий картофельный суп-пюре.
Добавьте тертый сыр и нарезанный зеленый лук в суп-пюре. Это придаст ему восхитительный сырный вкус.
Приготовьте бекон до хрустящей корочки, затем посыпьте его поверх супа из картофельного пюре. Добавьте ложку сметаны для дополнительной сливочности.
Обжарьте измельченный чеснок на сливочном масле и смешайте его с супом из картофельного пюре. Посыпьте сушеными травами, такими как тимьян или розмарин, для дополнительного аромата.
Приготовьте на пару несколько соцветий брокколи и смешайте их с супом из картофельного пюре. Добавьте тертый сыр чеддер для вкусного сочетания.
Нарежьте кубиками оставшуюся ветчину и добавьте ее в суп-пюре вместе с горошком.
Добавьте щепотку порошка карри и немного кокосового молока в суп-пюре для уникального ароматного блюда.
Выдавите немного свежего лимонного сока в суп-пюре и посыпьте сверху укропом. Он придает яркий, свежий вкус.
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