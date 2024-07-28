Сделайте картофельный суп-пюре необычным: что в него добавить

Советы, что добавить в суп-пюре для уникального вкуса

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре отлично подойдет для приготовления множества вкусных и питательных блюд благодаря его структуре и вкусовым качествам.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Суп из картофельного пюре — один из лучших блюд для правильного питания. Вот несколько креативных идей о том, как приготовить потрясающий картофельный суп-пюре.

Сыр и зеленый лук

Добавьте тертый сыр и нарезанный зеленый лук в суп-пюре. Это придаст ему восхитительный сырный вкус.

Бекон и сметана

Приготовьте бекон до хрустящей корочки, затем посыпьте его поверх супа из картофельного пюре. Добавьте ложку сметаны для дополнительной сливочности.

Чеснок и зелень

Обжарьте измельченный чеснок на сливочном масле и смешайте его с супом из картофельного пюре. Посыпьте сушеными травами, такими как тимьян или розмарин, для дополнительного аромата.

Брокколи и чеддер

Приготовьте на пару несколько соцветий брокколи и смешайте их с супом из картофельного пюре. Добавьте тертый сыр чеддер для вкусного сочетания.

Ветчина и горох

Нарежьте кубиками оставшуюся ветчину и добавьте ее в суп-пюре вместе с горошком.

Порошок карри и кокосовое молоко

Добавьте щепотку порошка карри и немного кокосового молока в суп-пюре для уникального ароматного блюда.

Лимон и укроп

Выдавите немного свежего лимонного сока в суп-пюре и посыпьте сверху укропом. Он придает яркий, свежий вкус.