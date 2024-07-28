Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как правильно хранить имбирь
Секреты выращивания астры
По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры
Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения
Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Мэр Москвы поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником
Сделайте картофельный суп-пюре необычным: что в него добавить

Советы, что добавить в суп-пюре для уникального вкуса

1:35
Еда

Картофельное пюре отлично подойдет для приготовления множества вкусных и питательных блюд благодаря его структуре и вкусовым качествам.

Советы, что добавить в суп-пюре для уникального вкуса
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Суп из картофельного пюре — один из лучших блюд для правильного питания. Вот несколько креативных идей о том, как приготовить потрясающий картофельный суп-пюре.

Сыр и зеленый лук

Добавьте тертый сыр и нарезанный зеленый лук в суп-пюре. Это придаст ему восхитительный сырный вкус.

Бекон и сметана

Приготовьте бекон до хрустящей корочки, затем посыпьте его поверх супа из картофельного пюре. Добавьте ложку сметаны для дополнительной сливочности.

Чеснок и зелень

Обжарьте измельченный чеснок на сливочном масле и смешайте его с супом из картофельного пюре. Посыпьте сушеными травами, такими как тимьян или розмарин, для дополнительного аромата.

Брокколи и чеддер

Приготовьте на пару несколько соцветий брокколи и смешайте их с супом из картофельного пюре. Добавьте тертый сыр чеддер для вкусного сочетания.

Ветчина и горох

Нарежьте кубиками оставшуюся ветчину и добавьте ее в суп-пюре вместе с горошком. 

Порошок карри и кокосовое молоко

Добавьте щепотку порошка карри и немного кокосового молока в суп-пюре для уникального ароматного блюда.

Лимон и укроп

Выдавите немного свежего лимонного сока в суп-пюре и посыпьте сверху укропом. Он придает яркий, свежий вкус.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Последние материалы
Эффективность DDR5 против DDR4: новые данные по производительности
Почему неубранная кровать портит интерьер
Новая эпоха ухода за кожей головы: тренд скинификации
Селин Дион выступила на открытии Олимпиады в Париже
Страховые суммы ответственности перевозчика: кто платит больше?
Советы, что добавить в суп-пюре для уникального вкуса
Как улучшают здоровье прогулки на свежем воздухе
Названы растения для выращивания в подвесных кашпо
Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой
Выбор места для прогулки с собакой: разнообразие или знакомая обстановка?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников