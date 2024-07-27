Баклажановые рулетики, фаршированные болгарским перцем и грецким орехом: рецепт из солнечной Грузии

Фаршированные баклажаны по-грузински: пикантная летняя закуска

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Начался сезон баклажанов, а значит, самое время приготовить вкусные ароматные рулетики, начинённые болгарским перцем, грецким орехом, зеленью и пряностями. Эта пикантная закуска перенесёт вас в солнечную хлебосольную Грузию и станет украшением любого стола.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

баклажаны — 4-5 шт.,

болгарский перец — 5 шт.

грецкие орехи — 300 г,

пучок кинзы,

чеснок — 2 зубчика,

лук — 2 шт.,

винный уксус — 2 ст. л.,

уцхо сунели — 2 ч. л.,

хмели-сунели — 2 ч. л.

красный молотый перец — по вкусу.

соль — 1 ч. л.,

масло растительное

зёрна граната, веточки кинзы для украшения.

Приготовление:

Баклажаны вымыть и вытереть насухо. Отрезать концы. Плоды нарезать вдоль на пластинки толщиной примерно 1 см. Краевые пластинки использовать не стоит. Пластинки обильно посолить и оставить на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. У перцев срезать плодоножки, удалить семена, хорошо промыть и высушить. Баклажаны отмыть от соли, отжать руками и промокнуть бумажной салфеткой. На сильно разогретой сковороде с растительным маслом обжарить баклажаны до тёмно-золотистого цвета с обеих сторон. Выложить баклажаны на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Обжарить на масле нарезанные мелким кубиком болгарские перцы. Они должны стать мягкими. Зелень кинзы нарезать ножом. Чеснок пропустить через пресс, лук мелко нарезать. Орехи измельчить в блендере или очень мелко порубить. Сложить в посуду обжаренный перец, орехи, чеснок, и лук, кинзу и приправы. Влить уксус, посолить. Добавить полстакана кипячёной прохладной воды. Всё перемешать до однородности. Из остывших баклажанов сформировать рулетики. Для этого на пластинки баклажана положить полную чайную ложку начинки и немного размазать. Аккуратно свернуть все баклажаны в рулетики.

Готовые рулетики можно закрепить зубочистками. Украсить зёрнами граната и кинзой и подавать. Приятного аппетита!