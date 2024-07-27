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Песочный пирог со свежей малиной: рассыпчатое тесто и сочная ягодная начинка

Летний песочный пирог со свежей малиной: готовится очень легко

1:57
Еда

Этот восхитительный пирог сочетает в себе рассыпчатое тесто и приятную кислинку свежей малины. Приготовить его совсем не сложно. Такой пирог украсит не только повседневный, но и праздничный стол.

Летний песочный пирог со свежей малиной: готовится очень легко
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 450 г.
  • Сливочное масло — 200 г.
  • Куриные яйца, 3 шт.
  • Сахар — 70 г.
  • Соль — щепотка.

Для начинки:

  • Сахар — 130 г.
  • Малина — 350 г.
  • Крахмал — 30 г.

Приготовление:

  1. Масло размягчаем при комнатной температуре.
  2. Разбиваем в миску яйца, добавляем сахар и размягчённое сливочное масло. Хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем соль и предварительно просеянную пшеничную муку. Замешиваем тесто до однородной пластичной консистенции.
  4. Готовое тесто делим на четыре равных части.
  5. Из трех частей формируем основу пирога, распределяя тесто по форме и убираем в холодильник примерно на полчаса.
  6. В это время готовим начинку. Малину измельчаем с помощью блендера или вилки. В полученную ягодную массу насыпаем сахар и крахмал, перемешиваем. Варим на слабом огне пару минут, не доводя до кипения, пока не загустеет. Убираем с огня, даём полностью остыть.
  7. Достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем начинку на основу.
  8. Из оставшегося куска теста формируем полоски и делаем поверху плетёнку.
  9. Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 35 минут.
  10. Даём пирогу остыть до комнатной температуры, после чего извлекаем из формы.

Готовый пирог отправить на пару часов в холодильник, после чего нарезать и подавать. Приятного чаепития!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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