Песочный пирог со свежей малиной: рассыпчатое тесто и сочная ягодная начинка

Этот восхитительный пирог сочетает в себе рассыпчатое тесто и приятную кислинку свежей малины. Приготовить его совсем не сложно. Такой пирог украсит не только повседневный, но и праздничный стол.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 450 г.
Сливочное масло — 200 г.
Куриные яйца, 3 шт.
Сахар — 70 г.
Соль — щепотка.
Для начинки:
Сахар — 130 г.
Малина — 350 г.
Крахмал — 30 г.
Приготовление:
Масло размягчаем при комнатной температуре.
Разбиваем в миску яйца, добавляем сахар и размягчённое сливочное масло. Хорошо перемешиваем.
Добавляем соль и предварительно просеянную пшеничную муку. Замешиваем тесто до однородной пластичной консистенции.
Готовое тесто делим на четыре равных части.
Из трех частей формируем основу пирога, распределяя тесто по форме и убираем в холодильник примерно на полчаса.
В это время готовим начинку. Малину измельчаем с помощью блендера или вилки. В полученную ягодную массу насыпаем сахар и крахмал, перемешиваем. Варим на слабом огне пару минут, не доводя до кипения, пока не загустеет. Убираем с огня, даём полностью остыть.
Достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем начинку на основу.
Из оставшегося куска теста формируем полоски и делаем поверху плетёнку.
Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 35 минут.
Даём пирогу остыть до комнатной температуры, после чего извлекаем из формы.
Готовый пирог отправить на пару часов в холодильник, после чего нарезать и подавать. Приятного чаепития!