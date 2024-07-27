Песочный пирог со свежей малиной: рассыпчатое тесто и сочная ягодная начинка

Летний песочный пирог со свежей малиной: готовится очень легко

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный пирог сочетает в себе рассыпчатое тесто и приятную кислинку свежей малины. Приготовить его совсем не сложно. Такой пирог украсит не только повседневный, но и праздничный стол.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 450 г.

Сливочное масло — 200 г.

Куриные яйца, 3 шт.

Сахар — 70 г.

Соль — щепотка.

Для начинки:

Сахар — 130 г.

Малина — 350 г.

Крахмал — 30 г.

Приготовление:

Масло размягчаем при комнатной температуре. Разбиваем в миску яйца, добавляем сахар и размягчённое сливочное масло. Хорошо перемешиваем. Добавляем соль и предварительно просеянную пшеничную муку. Замешиваем тесто до однородной пластичной консистенции. Готовое тесто делим на четыре равных части. Из трех частей формируем основу пирога, распределяя тесто по форме и убираем в холодильник примерно на полчаса. В это время готовим начинку. Малину измельчаем с помощью блендера или вилки. В полученную ягодную массу насыпаем сахар и крахмал, перемешиваем. Варим на слабом огне пару минут, не доводя до кипения, пока не загустеет. Убираем с огня, даём полностью остыть. Достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем начинку на основу. Из оставшегося куска теста формируем полоски и делаем поверху плетёнку. Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 35 минут. Даём пирогу остыть до комнатной температуры, после чего извлекаем из формы.

Готовый пирог отправить на пару часов в холодильник, после чего нарезать и подавать. Приятного чаепития!