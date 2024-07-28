Как из 3 картофелин и небольшого количества вареной колбасы приготовить кулинарный шедевр

Необычное блюдо из картофеля и вареной колбасы

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

В вашем холодильнике осталась варёная колбаса, и вы не знаете, что с ней делать? Мы предлагаем использовать этот продукт для приготовления одного необычного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Для этого вам понадобятся дополнительные ингредиенты. У вас есть три картофелины и разнообразные специи? А также куриные яйца, сыр и майонез в холодильнике? Это прекрасная возможность! У вас есть все необходимое для создания кулинарного шедевра, и вам не нужно даже выходить из дома. "Из таких простых продуктов можно приготовить что-то невероятно вкусное", — наверняка удивятся ваши близкие.

Кулинарный шедевр с варёной колбасой и тремя картофелинами:

Возьмите картофелины, вымойте их, не очищая от кожуры, так как они должны быть сварены в "мундире".

Очистите овощи после варки и остывания.

Нарежьте картофель кружочками и распределите по дну формы для запекания. Посолите и поперчите, можно добавить другие специи.

Следующий слой — 200 грамм варёной колбасы, нарезанной кубиками.

Залейте всю конструкцию смесью из двух яиц и одной столовой ложки майонеза.

Посыпьте блюдо тёртым сыром (60 граммов).

Поставьте форму с содержимым в разогретую до 180 градусов духовку.

Через полчаса ваше аппетитное блюдо будет готово — с золотистой корочкой снаружи и нежным фаршированным картофелем внутри.

Этот запеканка не только порадует вас и ваших близких, но и насытит надолго.