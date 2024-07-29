Засаливаем сало самостоятельно: используем простой "сухой" способ, получается всегда

Чтобы приготовить домашнее сало сухим способом, выберите кусок без толстых мясных прожилок.
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Промойте и высушите его с помощью льняного, хлопкового или бумажного полотенца.
Разрежьте сало на порции размером около 150 грамм каждая.
Используйте крупную соль, избегая мелкой и йодированной. Обильно натрите сало солью, выложите его на дно посуды и присыпьте солью сверху.
Накройте ёмкость пищевой плёнкой или крышкой и поставьте в холодильник на неделю.
По истечении этого времени удалите излишки соли ножом и наслаждайтесь вкусным салом.
Хранить его следует в морозильной камере, так как в холодильнике оно начнёт стареть. Перед замораживанием вы можете придать салу дополнительный аромат, используя чеснок, чёрный молотый перец и лавровый лист. Однако это не обязательно.