Отварная молодая картошка с укропом: именно так её подавала бабушка в деревне в детстве

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Молодой картофель с укропом: добавьте к нему сливочное масло, это безумно вкусно

1:21
Еда

Молодой картофель с укропом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Ароматная картошечка будет отличным гарниром к мясным или рыбным блюдам, но её очень вкусно есть и просто так, со свежими овощами.

Молодой картофель с укропом: добавьте к нему сливочное масло, это безумно вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • молодой картофель — 500 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • укроп — 1 пучок (30 г),
  • зелёный лук — 1 пучок (30 г),
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Промойте картофель и опустите его в кипящую подсоленную воду. Варите около 20 минут.
  2. Пока картофель варится, промойте и просушите зелень, затем мелко нарежьте её.
  3. Слейте воду с готового картофеля, добавьте в кастрюлю сливочное масло и нарезанную зелень.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и интенсивно встряхните несколько раз, чтобы масло, укроп и зелёный лук равномерно распределились по картофелю.
  5. Выложите картофель на большую тарелку и подавайте к столу.

Молодой картофель с укропом можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе, например, малосольной сельди. Если заменить сливочное масло на душистое подсолнечное, вкус блюда изменится, но останется интересным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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