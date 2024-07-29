Отварная молодая картошка с укропом: именно так её подавала бабушка в деревне в детстве

Молодой картофель с укропом: добавьте к нему сливочное масло, это безумно вкусно

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Молодой картофель с укропом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Ароматная картошечка будет отличным гарниром к мясным или рыбным блюдам, но её очень вкусно есть и просто так, со свежими овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

молодой картофель — 500 г,

сливочное масло — 20 г,

укроп — 1 пучок (30 г),

зелёный лук — 1 пучок (30 г),

соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Промойте картофель и опустите его в кипящую подсоленную воду. Варите около 20 минут. Пока картофель варится, промойте и просушите зелень, затем мелко нарежьте её. Слейте воду с готового картофеля, добавьте в кастрюлю сливочное масло и нарезанную зелень. Накройте кастрюлю крышкой и интенсивно встряхните несколько раз, чтобы масло, укроп и зелёный лук равномерно распределились по картофелю. Выложите картофель на большую тарелку и подавайте к столу.

Молодой картофель с укропом можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе, например, малосольной сельди. Если заменить сливочное масло на душистое подсолнечное, вкус блюда изменится, но останется интересным.