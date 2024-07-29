Яблочный пирог со сметанным кремом: в нём кислинка яблок отлично сочетается со сладостью крема

Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный пирог со сметанным кремом — это изысканное европейское блюдо, которое сочетает в себе сладость яблок и нежность сливочного крема. Этот десерт станет прекрасным дополнением к любому столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

кислые яблоки — 4 штуки;

пшеничная мука — 250 г;

сметана — 300 г;

сливочное масло — 150 г;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

сахар — 200 г;

куриное яйцо — 1 штука.

Приготовление