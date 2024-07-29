Яблочный пирог со сметанным кремом: в нём кислинка яблок отлично сочетается со сладостью крема
Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур
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Яблочный пирог со сметанным кремом — это изысканное европейское блюдо, которое сочетает в себе сладость яблок и нежность сливочного крема. Этот десерт станет прекрасным дополнением к любому столу.
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- кислые яблоки — 4 штуки;
- пшеничная мука — 250 г;
- сметана — 300 г;
- сливочное масло — 150 г;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- сахар — 200 г;
- куриное яйцо — 1 штука.
Приготовление
- Просейте муку с разрыхлителем в большую миску, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и разотрите пальцами до состояния жирной крошки.
- Добавьте сметану и быстро замесите пластичное тесто. Заверните тесто в пищевую плёнку и положите в холодильник на 30 минут.
- Взбейте сметану с сахаром, яйцом и мукой до растворения сахара.
- Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками и полейте соком половины лимона. Перемешайте.
- Достаньте тесто из холодильника, выложите им смазанную жиром форму, сделайте бортики.
- Положите яблоки на тесто и залейте сметанным кремом.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 45-50 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру