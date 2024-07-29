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Яблочный пирог со сметанным кремом: в нём кислинка яблок отлично сочетается со сладостью крема

Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур

1:24
Еда

Яблочный пирог со сметанным кремом — это изысканное европейское блюдо, которое сочетает в себе сладость яблок и нежность сливочного крема. Этот десерт станет прекрасным дополнением к любому столу.

Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • кислые яблоки — 4 штуки;
  • пшеничная мука — 250 г;
  • сметана — 300 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • сахар — 200 г;
  • куриное яйцо — 1 штука.

Приготовление

  1. Просейте муку с разрыхлителем в большую миску, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и разотрите пальцами до состояния жирной крошки.
  2. Добавьте сметану и быстро замесите пластичное тесто. Заверните тесто в пищевую плёнку и положите в холодильник на 30 минут.
  3. Взбейте сметану с сахаром, яйцом и мукой до растворения сахара.
  4. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками и полейте соком половины лимона. Перемешайте.
  5. Достаньте тесто из холодильника, выложите им смазанную жиром форму, сделайте бортики.
  6. Положите яблоки на тесто и залейте сметанным кремом.
  7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 45-50 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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